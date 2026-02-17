Mundial 2026 Duilio Davino habla sobre los tiempos de recuperación de Edson Álvarez, ¿llega al Mundial? El director deportivo de Selecciones Nacionales habló acerca del estado de salud del capitán de México y si llegará a tiempo para la Copa del Mundo.

Video ¿Llega al Mundial? Esto dijo Davino sobre Edson Álvarez

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, habló en entrevista exclusiva con TUDN, acerca de la recuperación y posibles tiempos de Edson Álvarez para volver a las canchas a casi cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“En el caso de Edson hemos estado acompañándolo, de hecho hay una persona hoy con él allá de parte de la selección. Fue una cirugía con éxito, ya tenemos el reporte médico.

“ De primera mano del doctor que lo operó asegura estará en el Mundial si no surge nada importante. Hay que estar al pendiente2, comentó Duilio Davido a Gibrán Araige, Mafer Alonso y Mauricio Ymay.

UN CASO COMPLEJO EL DE EDSON ÁLVAREZ TRAS SU OPERACIÓN EXITOSA

El mediocampista del Fenerbahce se perderá los Playoffs con el club turco en la UEFA Europa League, club con el que los críticos han puesto en entredicho su continuidad, pues llegó cedido a préstamo por parte del West Ham United cuando José Mourinho era el director técnico, quien se fue de inmediato debido a los malos resultados.

“Era un caso complejo, porque tiene contrato con Fenerbahce. El dueño de su pase es el West Ham, tiene que participar en la opinión sobre su salud y al jugador le dolía el tobillo y estamos a tiempo para tenerlo en un gran momento al que es hoy nuestro capitán”, confío el directivo de la Selección Mexicana.

A la pregunta que todo mundo se hace sobre cuándo estará listo Edson Álvarez para volver en óptimas condiciones a las canchas, Duilio Davino confió en que lo esté para el arranque del Mundial, como también se espera esté listo Santiago Gimenez y, de forma más complicada, quizás Rodrigo Huescas.