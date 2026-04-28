    Mundial 2026

    Chivas es la base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

    Javier Aguirre tendrá en el Guadalajara al equipo con más representados para la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Así le va a México en el Mundial con Chivas como base de la Selección Mexicana

    Este martes se reveló la convocatoria de jugadores de la Liga MX al Mundial 2026 de la Selección Mexicana, donde se confirmó que Chivas será la base para la siguiente Copa del Mundo.

    Las Chivas terminaron en el segundo lugar de la clasificación del Clausura 2026 de la Liga MX tras el empate con Tijuana en la última jornada de la fase regular.

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    Ahora, Guadalajara enfrentará los Cuartos de Final ante Tigres, donde no podrá contar con los jugadores que fueron llamados por Javier Aguirre para la preparación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Esta situación deja mal parado a Gabriel Milito, quien ha sufrido con la falta de contundencia en los últimos partidos, donde terminó sin anotaciones en el juego ante Necaxa y Xolos.

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    ¿Cómo le fue a México con Chivas como base de la selección?


    Recordemos que esta no será la primera vez que el técnico de la Selección Mexicana llame a más de tres elementos del Rebaño Sagrado al combinado nacional, como ha sucedido en otras etapas mundialistas.

    Para este Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, Javier 'Vasco' Aguirre convocó a cinco jugadores de Chivas que están entre Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González y Brian Gutiérrez.

    • Suecia 1958

    La primera vez que pasó esto fue de cara al Mundial de Suecia 1958, la base de ese Tricolor fue el Campeonísimo Rojiblanco, fueron seis jugadores convocados, Jaime “Tubo” Gómez, Guillermo Sepúlveda, José Villegas, Francisco Flores, Salvador Reyes y Crescencio Gutiérrez, en esa Copa del Mundo, México fue eliminado en la fase de grupos, cayeron ante Suecia y Hungría, empataron con Gales.

    • Alemania 2006

    En la segunda oportunidad que se dio esta situación, el Tri fue eliminado en los octavos de final, ahí Ricardo La Volpe también llamó a seis jugadores de Chivas, entre estos estaban, Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo.

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    • Sudáfrica 2010

    Esta fue la última vez que el técnico llamó a más elementos de Club Guadalajara, curiosamente, estaba Javier Aguirre al frente de esta selección, como el momento actual, el Vasco decidió tomar a seis jugadores de Chivas, Luis Ernesto Michel, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina y Javier Hernández. México fue eliminado en octavos de final.

    • Mundial 2026

    Javier 'Vasco' Aguirre convocó a cinco jugadores de Chivas entre los que están Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado, Armando 'Hormiga' González y Brian Gutiérrez.

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