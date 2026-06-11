Mundial 2026 ¡Bombazo! Ochoa le pone fecha a su retiro del futbol Memo Ochoa confirma su retiro del futbol al terminar el Mundial 2026.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Mikel Arriola y su llamado a la Liga MX por la Selección Mexicana en el Mundial

En plena transmisión en vivo de TUDN, mientras se analizaba la llegada del autobús de México al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), los micrófonos revelaron una de las noticias más impactantes para el balompié azteca.

El fin de una era en el arco tricolor tiene fecha de caducidad. Y es que se ha revelado que Guillermo 'Memo' Ochoa pondrá punto final definitivo a su trayectoria una vez que concluya la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, cerrando así más de dos décadas de vuelos, atajadas milagrosas y un legado imborrable en el futbol internacional.

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"Memo Ochoa le confirmó directamente a Mauricio Ymay que este Mundial 2026 será su último torneo y que se retirará del futbol de forma definitiva tras la Copa del Mundo", se informó durante la transmisión desde ViX.

El legado de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana y sus récords en los Mundiales

Con 153 partidos internacionales defendiendo la camiseta de México, la historia de Ochoa en los Mundiales está grabada con letras de oro.

Aunque fue suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, sus actuaciones como titular indiscutible en Brasil 2014 —con aquella inolvidable e histórica atajada a Neymar—, Rusia 2018 y Qatar 2022 lo consolidaron como un auténtico especialista en citas máximas.

México debuta en el Grupo A contra Sudáfrica, compartiendo sector con Corea del Sur y la República Checa.