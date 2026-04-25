Liga MX Chivas vs. Xolos de Tijuana | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 17 del Clausura 2026 El Rebaño busca afianzarse como el líder del futbol mexicano y Xolos sueña con liguilla.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Los goles de Armando Gonzáez y Gilberto Mora en Liga MX

Chivas recibe a los Xolos de Tijuana donde buscará afianzarse en el primer lugar del Clausura 2026 y pelear por el ‘título’ anual de la Liga MX para llevarse un jugoso premio.

El Guadalajara llega a este compromiso luego de empatar de visita ante Necaxa e intentará en casa reencontrarse con el triunfo y ayudar a la ‘Hormiga’ González a terminar como líder de goleo.

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Por su parte, Xolos buscará el triunfo para meterse a la liguilla del Clausura 2026. Al momento se encuentran en la novena posición y necesita sacar los tres puntos y una combinación de resultados para ubicarse entre los mejores ocho.