    Liga MX

    Chivas vs. Xolos de Tijuana | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 17 del Clausura 2026

    El Rebaño busca afianzarse como el líder del futbol mexicano y Xolos sueña con liguilla.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Los goles de Armando Gonzáez y Gilberto Mora en Liga MX

    Chivas recibe a los Xolos de Tijuana donde buscará afianzarse en el primer lugar del Clausura 2026 y pelear por el ‘título’ anual de la Liga MX para llevarse un jugoso premio.

    El Guadalajara llega a este compromiso luego de empatar de visita ante Necaxa e intentará en casa reencontrarse con el triunfo y ayudar a la ‘Hormiga’ González a terminar como líder de goleo.

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    Por su parte, Xolos buscará el triunfo para meterse a la liguilla del Clausura 2026. Al momento se encuentran en la novena posición y necesita sacar los tres puntos y una combinación de resultados para ubicarse entre los mejores ocho.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE CHIVAS VS. XOLOS POR LA JORNADA 17 DEL CLAUSURA 2026

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