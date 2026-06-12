    Mundial 2026

    La Jugada | Las Jefas del Tri: Claudia Méndez mamá de Erik Lira

    Claudia Méndez nos comparte todos los esfuerzos que llevaron a cabo para que su hijo jugara futbol profesional.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Las Jefas del Tri: Con la mamá de Erik Lira

    Uno de los jugadores que pasan por mejor momento dentro de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 20026 es Erik Lira, quien es hijo de una maestra, Claudia Méndez, una de Las Jefas del Tri.

    "Realmente es organización, yo trabajaba en las mañana en una escuela particular, en la tarde daba clases particulares a niños de otras escuelas y entonces iba por él y lo llevaba a entrenar a cantera mientras yo daba clases y era el último en salir", mencionó la mamá del jugador Tricolor.

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    Erik Lira, nacido en la Ciudad de México un 8 de mayo del año 2000, a pesar de que actualmente milita en el campeón del futbol mexicano, el Cruz Azul, surgió de la cantera de los Pumas de la UNAM, pero debutó con el Necaxa.

    "Nosotro s jugamos en Pumas, en Cantera, entonces nos dijeron que si queríamos participar en esto y dijimos que sí, ojalá y pueda estar aquí de grande y se pueda cumplir mi sueño", declaró Erik Lira de niño en un partido en el que le tocó acompañar al equipo.

    Ahora, su mamá se siente sorprendida y orgullosa del esfuerzo que hizo en su momento por llevarlo a los entrenamientos, ya que considera que todo valió la pena.

    "Ahora lo veo y digo, todo valió la pena, la verdad, verlo que está realizando su sueño y hace lo que ama hacer, nunca me imaginé, eso sí, mi hijo, México ha participado en 17 Mundiales, son 100 años de historia y ahora va a ser parte de esa historia".

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