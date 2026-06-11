Mundial 2026 México rompe su racha sin ganar en partidos inaugurales de Mundial Con su triunfo ante Sudáfrica la Selección Mexicana supera así una tendencia estadística desfavorecedora en la historia de las Copas del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video México rompe racha sin victorias en partidos inaugurales de Mundial

La Selección Mexicana rompió su 'maldición' en partidos inaugurales, pues en toda la historia había disputado siete y nunca había ganado. Fue hasta ahora, el octavo encuentro inaugural, que logró hacerse del triunfo tras superar por 2-0 a Sudáfrica.

México acumulaba cinco derrotas y dos empates en juegos inaugurales desde su primera participación en Uruguay 1930 cuando fue goleado 4-1 por Francia. Fue hasta 1970, en el Mundial en casa, que pudo evitar la derrota con un empate sin goles ante la URSS.

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El propio Javier Aguirre había advertido en la víspera del encuentro de este jueves que buscaba cambiar la historia de esta barrera que no lograba superar la Selección Mexicana.

“Hay que romper la estadística, intentarlo, darle (la confianza) a los chavos. Es otro motivo más para salir a ganar el partido; esperamos mañana romper con esa estadística”, expresó en conferencia de prensa el Vasco.

Finalmente, este 2026 con el Mundial nuevamente en casa, México pudo derrotar a Sudáfrica 2-0 con una buena actuación que sirve para darles confianza a lo largo del torneo.

Julián Quiñones abrió el marcador y Raúl Jiménez se estrenó como goleador en Copas del Mundo para ser así los artífices de esta importante victoria que rompe con una mala estadística.

¿CÓMO LE HA IDO A MÉXICO EN PARTIDOS INAUGURALES DEL MUNDIAL?