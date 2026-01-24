    Mundial 2026

    Bolivia vs. México: se espera temperatura extrema a la hora del partido hacia el Mundial 2026

    Durante el entrenamiento de la Selección Mexicana los jugadores sintieron que “se les quemaban los pies” y debió ser breve.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    El factor clima jugará un papel importante en el Bolivia vs. México

    Bolivia vs. México es la segunda prueba del año para el equipo que dirige Javier Aguirre en su preparación hacia el Mundial 2026 luego del triunfo que tuvo en Centroamérica frente a la Selección de Panamá, que también está clasificada al magno evento futbolístico.

    El partido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ya cuenta con un contratiempo. El Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que será sede de la Final de la Copa Sudamericana 2027, se encuentra en plena etapa de renovación, por lo que hay zonas que se encuentran en obras.

    Pero ello no es el único inconveniente para el juego amistoso de la Selección Mexicana que sirve para que ‘Vasco’ Aguirre delinee su convocatoria final para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se realizará en el verano próximo en México, Estados Unidos y Canadá.

    Este sábado, durante el entrenamiento del Tricolor, la sesión fue breve, de entre 60 y 70 minutos, debido a que la temperatura era de 31 grados centígrados y a decir de Gibrán Araige para TUDN, algunos jugadores sintieron que se les ‘quemaban’ los pies por el calor, esto cerca de las 10 de la mañana, tiempo local.

    Por la noche de este mismo sábado, la temperatura era de 26 grados centígrados y se espera que para el domingo a la hora del partido, 13:30 horas tiempo del Centro de México y 14:30 horas tiempo del Este, la temperatura sea de 35 grados centígrados pero con sensación de 40 grados centígrados.

    Será un temperatura extrema en cuanto al calor, por lo que será difícil de ver un desarrollo del partido al más alto nivel, un factor con el que deberán de lidiar los jugadores, que para estos encuentros, al no ser fecha FIFA, son sólo jugadores de la Liga MX, salvo Obed Vargas, de la MLS.

