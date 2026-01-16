Mundial 2026 El insólito problema del estadio donde se jugará el México vs. Bolivia La Selección Mexicana será el invitado especial del combinado boliviano el próximo 25 de enero.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

La Selección Mexicana visitará a Bolivia el próximo 25 de enero para enfrentarse en amistoso al combinado boliviano, sin embargo, el estadio que albergará el partido se mantiene en obra negra.

Y es que a uno días de que lleve a cabo el encuentro se dieron detalles del avance en la remodelación del Estadio Ramón Tahuichi Aguilera y se pudo conocer que faltan trabajos en lugares específicas del inmueble como en palcos y zona de prensa.

A pesar de esta situación el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, aseguró que el partido entre México y Bolivia se llevará acabo el día indicado.

Cabe destacar que la cancha y los vestuarios ya se encuentran listos para utilizarse, pero se mantiene la incógnita si concluirán los trabajos de la primera fase de la remodelación del estadio que tenían previsto que concluyeran el 20 de enero.

Antes de su visita a Bolivia, la Selección Mexicana se enfrentará con Panamá en el estadio Rommel Fernandez el 22 de enero como parte de su preparación de cara el Mundial 2026.