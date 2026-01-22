    Mundial 2026

    Marco ‘Diablo’ Etcheverry confiesa el odio que le tiene a Arturo Brizio

    Una de las figuras históricas de la Selección de Bolivia habló acerca de la animadversión que tiene a esta figura internacional de México desde hace décadas.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video El odio del ‘Diablo’ Etcheverry a este personaje del futbol mexicano

    Marco Etcheverry, ‘el Diablo’, habló en entrevista exclusiva para Faitelson sin censura de TUDN y confesó el rencor y animadversión que siente por un personaje histórico del futbol mexicano cuando aún se encontraba en su etapa como futbolista.

    Quien fuera seleccionado por Bolivia y participara en el Mundial Estados Unidos 1994, contó el odio que le tiene a Arturo Brizio Carter, el árbitro mexicano que lo expulsó en el partido frente a Alemania en el primer juego de la Fase de Grupos de esa edición.

    Marc Etcheverry entró de cambio por Luis Ramallo al minuto 79 y tres minutos después se fue expulsado por Arturo Brizio a quien reclamó y con quien después se encontraría en unas eliminatorias mundialistas y donde el árbitro mexicano volvió a a amagar con expulsar al boliviano.

    “El otro día escuché a Brizio en un tik-tok hablar que yo lo había amenazado; todo lo contrario, que no sea cobarde, por favor, y que diga la verdad. El que amenazó fue él. ¿Sabes qué me dijo? ‘Como te expulsé en el Mundial te voy a expulsar de nuevo ahora’ (más tarde en un partido de eliminatoria).

    “Con qué poder lo voy a amenazar si el que maneja el partido, el que me expulsó del Mundial fue él. No me voy a dedicar a amenazarlo en una cancha de futbol sabiendo que él ya me había amenazado por un tiro libre a los 10 minutos del partido de La Paz.

    “Todo lo que inventó de truco, que yo hablaba diferente… todo eso es mentira. Que no sea cobarde y que diga la verdad de lo que él me dijo: ‘como te boté en el Mundial te voy a botar de nuevo’, así me lo dijo y que me lo niegue”, dijo aún muy molesto ‘el Diablo’ Etcheverry en entrevista con David Faitelson.

    En esa ocasión le dieron dos partidos de suspensión a Marco Etcheverry, por lo que no volvió a participar en el Mundial Estados Unidos 1994 para los partidos contra Corea del Sur y España.

    AÚN HAY RENCOR DE MARCO ETCHEVERRY SBRE ARTURO BRIZIO

    David Faitelson cuestionó que si ese roce que tuvo con el árbitro internacional mexicano había quedado en el pasado, a lo que el boliviano, quien confesó pronto pudiera dirigir a una selección nacional de la Concacaf, dijo que ese coraje aún no está apagado y le mantiene animadversión.

    “Yo sí, la verdad, yo tuve mucha rabia con él muchísimo tiempo. Nunca me encontré (con Arturo Brizio para hablar del tema y limar asperezas)”, confesó el ‘Diablo’ Etcheverry de cara al partido que México afrontará ante Bolivia este domingo como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

    Cabe recordar que Bolivia disputará en marzo próximo el Repechaje Intercontinental por un boleto a la Copa del Mundo de la FIFA de este verano ante Surinam, de ganar se medirá en la Final a Irak.

    Mundial 2026BoliviaMarco EtcheverryFaitelson sin censura

