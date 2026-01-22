Mundial 2026 Marco ‘Diablo’ Etcheverry confiesa el odio que le tiene a Arturo Brizio Una de las figuras históricas de la Selección de Bolivia habló acerca de la animadversión que tiene a esta figura internacional de México desde hace décadas.

Video El odio del ‘Diablo’ Etcheverry a este personaje del futbol mexicano

Marco Etcheverry, ‘el Diablo’, habló en entrevista exclusiva para Faitelson sin censura de TUDN y confesó el rencor y animadversión que siente por un personaje histórico del futbol mexicano cuando aún se encontraba en su etapa como futbolista.

Quien fuera seleccionado por Bolivia y participara en el Mundial Estados Unidos 1994, contó el odio que le tiene a Arturo Brizio Carter, el árbitro mexicano que lo expulsó en el partido frente a Alemania en el primer juego de la Fase de Grupos de esa edición.

Marc Etcheverry entró de cambio por Luis Ramallo al minuto 79 y tres minutos después se fue expulsado por Arturo Brizio a quien reclamó y con quien después se encontraría en unas eliminatorias mundialistas y donde el árbitro mexicano volvió a a amagar con expulsar al boliviano.

“El otro día escuché a Brizio en un tik-tok hablar que yo lo había amenazado; todo lo contrario, que no sea cobarde, por favor, y que diga la verdad. El que amenazó fue él. ¿Sabes qué me dijo? ‘Como te expulsé en el Mundial te voy a expulsar de nuevo ahora’ (más tarde en un partido de eliminatoria).

“Con qué poder lo voy a amenazar si el que maneja el partido, el que me expulsó del Mundial fue él. No me voy a dedicar a amenazarlo en una cancha de futbol sabiendo que él ya me había amenazado por un tiro libre a los 10 minutos del partido de La Paz.

“Todo lo que inventó de truco, que yo hablaba diferente… todo eso es mentira. Que no sea cobarde y que diga la verdad de lo que él me dijo: ‘como te boté en el Mundial te voy a botar de nuevo’, así me lo dijo y que me lo niegue”, dijo aún muy molesto ‘el Diablo’ Etcheverry en entrevista con David Faitelson.

En esa ocasión le dieron dos partidos de suspensión a Marco Etcheverry, por lo que no volvió a participar en el Mundial Estados Unidos 1994 para los partidos contra Corea del Sur y España.

AÚN HAY RENCOR DE MARCO ETCHEVERRY SBRE ARTURO BRIZIO

David Faitelson cuestionó que si ese roce que tuvo con el árbitro internacional mexicano había quedado en el pasado, a lo que el boliviano, quien confesó pronto pudiera dirigir a una selección nacional de la Concacaf, dijo que ese coraje aún no está apagado y le mantiene animadversión.

“Yo sí, la verdad, yo tuve mucha rabia con él muchísimo tiempo. Nunca me encontré (con Arturo Brizio para hablar del tema y limar asperezas)”, confesó el ‘Diablo’ Etcheverry de cara al partido que México afrontará ante Bolivia este domingo como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.