Mundial 2026 Bava confía en Javier Aguirre pero advierte a México de cara al Mundial El entrenador uruguayo ve al Tri con posibilidades, pero avisa sobre una Copa Mundo cada vez más parejo.

Video Bava afirma que México puede ser sorprendido en el Mundial 2026

Para Jorge Bava, el Mundial de 2026 será uno de los más complejos de la historia, y la Selección Mexicana no escapa a esa realidad y el uruguayo considera que el futbol global se ha emparejado como nunca y que la jerarquía histórica ya no garantiza nada.

“ Creo que se ha emparejado mucho. En estas instancias se empareja mucho. Nos pasa similar con Uruguay que en los números, en la previa, lo vemos como favorito con España. Pero bueno hay que jugar los partidos”, señaló Bava, quien advirtió sobre el crecimiento de selecciones asiáticas y africanas.

PUBLICIDAD

“Los equipos asiáticos son de correr mucho. A nosotros también un equipo o africano que de repente es la sorpresa como Cabo Verde, pero yo no me confiaría porque son equipos que al menos a Uruguay y, creo que a México también, le pueden dar una sorpresa importante”, apuntó.

El DT charrúa, campeón en 2025 con el Independiente Santa Fe de Colombia y en Paraguay con Cerro Porteño, también resalta que cuando hay menos información de un equipo, estos se vuelven más riesgosos.

" Que (México) está en condiciones de competir, sin duda, pero hoy el fútbol está muy muy parejo, hay mucha información. Jugadores de Corea del Sur están jugando por muchos lados, entonces creo que una selección cuando tenés menos información de ella, se hacen peligrosas. En la previa, en historia corre México con esa cierta ventaja, pero hay que reafirmarlo en la cancha", dijo.

LA ALTURA Y EL VASCO AGUIRRE PUEDEN SER DECISIVOS

Sobre la altura en México, Bava reconoció que puede ser un factor, pero no una garantía. “Sí puede ser, porque en otras latitudes no se acostumbran, pero va a tener que hacerse valer. México va a tener que sobrellevar la presión de jugar en casa, porque es un país muy grande y con mucha gente esperando victorias”, explicó.

En ese contexto, Bava destacó la figura de Javier Aguirre como un valor clave. “ Es un entrenador que conoce las raíces, y eso es muy importante”, afirmó. Comparó su perfil con el de técnicos que han tenido éxito por recuperar la identidad de sus selecciones, como Gustavo Alfaro en Paraguay. “ Cuando se dejan de lado las raíces de un país, las cosas no funcionan”, sentenció.