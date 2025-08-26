Jorge Bava y los problemas a corregir del futbol mexicano de cara al Mundial 2026

Jorge Bava, que estuvo como jugador y entrenador en la Liga MX, es una voz más que autorizada para hablar de la Liga MX y el uruguayo dio su diagnóstico de las cosas positivas y las que no favorecen tanto al futbol mexicano en la actualidad.

El charrúa tuvo un paso como futbolista en el Atlas, en 2008, club con el que incluso llegó a disputar la Copa Libertadores, y hace apenas un año volvió a México pero como director técnico del León. En exclusiva con TUDN, Bava resaltó que la Liga MX ha cambiado drásticamente.

“Cambió muchísimo. Fueron casi 15 años de que había jugado. Realmente que se cambió muchísimo, eran otros tiempos. F ue una gran experiencia como jugador. Me tocó además vivir la Libertadores con Atlas en 2008 que fue muy buena porque era un campeonato muy competitivo y difícil para los equipos mexicanos ya que los viajes eran permanentemente y viajes largos”, recordó Bava.

“ La verdad que fue muy disfrutable, pero ya después me tocó en otra etapa, con otra responsabilidad donde de repente los resultados no se dieron como hubiésemos querido. Pero bueno, todo fue aprendizaje, aprendí mucho en ese casi año que estuve (en León) y sacando provecho de todo”, agregó el ahora DT de Independiente Santa Fe de Colombia, club que el que se coronó campeón hace unos meses.

Bava también dio su pensamiento sobre el motivo por el cual el futbolista mexicano no sale del país a otras latitudes y apuntó que esto último le puede “jugar en contra” al Tri

“ Creo que al tener una liga económicamente muy fuerte imposibilita que el jugador se vaya. Cuando tú te vas del del país, no mi caso, pero vemos muchos jugadores que dicen ‘no me voy a ir otro país a ganar menos’. Y bueno, como la liga es tan fuerte a veces sucede que pasan de un equipo a otro dentro de la liga o están mucho tiempo en el mismo equipo porque económicamente es muy fuerte y se pueden sostener. Son muy pocos lo que dan ese salto y muchos creo que optan por dar ese salto, no sólo por lo económico, sino por medirse en una liga más competitiva”, manifestó el DT de 44 años.

“En Uruguay pasa que el talento joven se va a los 18 o 20 años y ya está compitiendo fuera y creo que eso hace que la liga local no sea tan fuerte. Creo que la Liga MX es más fuerte por eso mismo, porque los talentos no llegan a irse, pero creo en mi humilde opinión como que le juega un poco en contra a la hora de competir en la selección”, puntualizó.

Así ve Jorge Bava al Tri de cara al Mundial 2026

Jorge Bava, que suma ya seis títulos como director técnico, ve bien a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundo 2026, de la cual será una de las anfitrionas, pero considera que a sus jugadores sí les hace falta en algunos casos más roce internacional.

“Yo creo que México tiene mucho potencial, tiene muy buenos jugadores. Creo que para sacar lo mejor de ellos, creo que de repente tendrían que sí competir con otras culturas, en otros lugares porque eso es parte del crecimiento, no. Uno llega a un lugar donde al principio le cuesta, se va acomodando, va creciendo, mejorando”, resaltó.

“Creo que siempre, históricamente, tuvieron buenos jugadores, de muy buen porte técnico, sobre todo. Pero ese roce internacional creo que lo hace crecer y siempre va a ser un rival complicado para cualquiera”, concluyó el sudamericano.