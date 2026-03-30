    México 2026

    Hormiga González opina sobre abucheos a la Selección Mexicana ante Portugal

    El delantero de México comentó sobre su 'rivalidad' con Germán Berterame por el Mundial 2026.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Explota el Estadio Banorte con la entrada de Armando 'La Hormiga' González!

    Armando 'Hormiga' González habló sobre los abucheos de la afición de México tras el empate ante Portugal el pasado sábado en la reinaguración del Estadio Banorte.

    El delantero de las Chivas tuvo palabras en la zona mixta de la Selección Mexicana, esto previo al partido de México vs. Bélgica en el Soldier Field en Chicago, Estados Unidos.

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    ¿Qué dijo 'Hormiga' González de los abucheos?


    Armando González fue claro al apuntar que los seguidores del Tricolor tienen el derecho a externar su malestar.

    "Respetamos la opinión de la afición, ellos son los que pagan para ver este deporte y vernos jugar, entonces respetamos eso y sabemos que tenemos que hacerlo mejor y la exigencia que tienen sobre nosotros.

    "Todos tenemos ese sueño de llegar a este quinto partido que tanto hemos peleado, es entendible y respetamos lo que piensa la gente".

    La relación de 'Hormiga' González con Berterame


    Cuestionado sobre si existiera algún tipo de competencia por el Mundial 2026, González destacó la buena relación con Germán Berterame.

    "Bien, desde que llegué fue de los primeros que me saludó, Germán me ha ayudado, arropado y yo muy contento de que me haya tratado de tan buena manera", finalizó el delantero.

    Video Falla de Armando Hormiga González se compara con una de Raúl Jiménez
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