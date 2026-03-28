México 2026 Afición exige a la Selección Mexicana por falta de gol ante Portugal Hacia el final del partido los aficionados mostraron su inconformidad con gritos y olés.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Alex de la Rosa recuerda que esta selección 'no volará'

México empató 0-0 con Portugal en su partido amistoso que sirvió también para reinaugurar el Estadio Banorte, pero los aficionados no estuvieron conformes con el resultado, así como por la falta de goles por parte del equipo tricolor.

Así lo dejaron ver cuando en la recta final del partido lanzaron desde la tribuna gritos. Otra forma de recriminar fue corear los pases del equipo portugués que siguió buscando opciones de gol hasta el final.

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Aficionados gritan con Gianni Infantino en el estadio

Fue en los últimos diez minutos del encuentro cuando en los despejes de Raúl Rangel los aficionados comenzaron a hacer el grito prohibido. Cabe recordar que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estaba presente en el estadio.

El sonido local intentó evitar que se escuchara elevando el nivel de la música en cada despeje, pero aún así no logró pasar desapercibido. Pese a esto, el árbitro no detuvo el juego.

Otra situación a destacar fueron los gritos de "olé" en cada pase de la selección portuguesa cuando intentaban llegar al frente, acción que causó extrañeza incluso entre miembros del cuerpo técnico mexicano.

¿Veremos un México garadeble y que golee en el Mundial 2026?

Respecto a los abucheos, el analista de TUDN, Alex de la Rosa, advirtió a los aficionados que no esperen un juego espectacular de México, pues no es una selección que "volará" en el próximo Mundial.

"Yo más bien, avisarle y decirle a la gente que México en el Mundial va a jugar así. A ensuciar los partidos, a trabar, a llegar poco. A lo mejor contra Sudáfrica y Corea le va a alcanzar, pero no espere la gente que vamos a ver un México agradable. Venderíamos humo", opinó. "(La afición) sigue abucheando, sigue creyendo que el equipo debe volar y no vuela y no va a volar", agregó de la Rosa.

Miguel Herrera, exentrenador de México, por su parte, analizó el parado táctico de Javier Aguirre y destacó el orden de los jugadores, aunque aceptó que después permitió llegar a Portugal.

"Pierde gente en media cancha y pone la gente más atrás para tapar los espacios que podía atacar Portugal. Hace diferentes parados, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Para mí los dos tiempos defensiva y parado, en el orden lo ahce bien México, pero en el segundo tiempo le regala iniciativa al rival", expresó en su análisis en TUDN.

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Asimismo, Miguel Herrera consideró que en su primer juego y ante los coreanos en el Mundial, tendrían más opciones. "En el primer tiempo, que sí lo repite contra Sudáfrica, Corea, seguramente va a robar más balones y va a tener más oportunidades", explicó.