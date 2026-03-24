México vs. Bélgica: Canales y dónde ver el partido en México y Estados Unidos
La Selección Mexicana cierra sus compromisos amistosos en la Fecha FIFA de marzo.
Video Thibaut Courtois no jugará el México vs. Bélgica por lesión
El partido de México vs. Bélgica de amistoso internacional rumbo al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago en Estados Unidos.
Acá puedes encontrar la información de dónde ver, a qué hora y en qué canales puedes seguir este partido de la Selección Mexicana EN VIVO.
MÉXICO VS. BÉLGICA: CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER
Este compromiso de México vs. Portugal es parte de la agenda de partidos internacionales que se jugarán en todo el mundo por la Fecha FIFA de marzo.
- FECHA: Martes 31 de marzo
- HORARIO: 21H ET, 20H CT y 18H PT en los Estados Unidos; 19H CT México
- DÓNDE VER: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponble en ViX en Estados Unidos; Canal 5, TUDN y Disponble en ViX en México.
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