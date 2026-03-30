México 2026 Hormiga González afirma cumplir sueño tras ovación en el Estadio Banorte El delantero de México es consciente de la falla que tuvo ante Portugal y sabe qué debía hacer para el gol.

Video ¡Nunca se lo imaginó! Hormiga habla sobre la ovación del Banorte

Armando 'Hormiga' González afirmó haber cumplido el sueño de todo niño cuando fue ovacionado y corearon su nombre en el Estadio Banorte.

El delantero de la Selección Mexicana dio sus impresiones en la zona mixta este lunes en Chicago , esto previo al partido de México vs. Bélgica en el Soldier Field en Chicago, Estados Unidos.

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Las palabras de 'Hormiga' González sobre ser ovacionado



Armando González externó casi sentir 'piel chinita' por el cariño mostrado de la afición en partido de la reinaguración del Estadio Banorte.

"Es algo que sueño desde niño que dices... desde que estás en tu escuela, en el patio de tu casa e imaginas que estás en ese estadio y la gente grita tu nombre, no sabía como reaccionar en la banca, estaba feliz, con ganas de entrar y ayudar al equipo"

Hormiga opina sobre su falla ante Portugal



Ante las críticas en redes sociales por su error en lo que pudo ser el gol del triunfo de México ante Portugal, Armando González comentó sobre su falla.

"Siempre trato de revisar mis partidos para ver en que puedo mejorar, sea bueno o malo siempre los veo, aunque me duela lo veo porque es parte del crecimiento. Y en esa jugada gire la cabeza, era de frente y era nada más eso.

"Cuando fallas te quedas mucho para aprender y todavía sé que tengo muchas cosas por mejorar y seguir creciendo como jugador no me conformo, no estoy satisfecho nunca y eso lo que me ha hecho crecer".