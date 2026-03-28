Mundial 2026 Afición ovaciona a la Hormiga González y Javier Aguirre lo mete a la cancha Desde las tribunas los fans pidieron la entrada del delantero de Chivas; por otra parte, entre los ovacionados estuvo un inesperado jugador.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡El Estadio Banorte grita y pide el ingreso de 'La Hormiga'!

Los aficionados mexicanos presentes en el Estadio Banorte, causaron sorpresa al pedir el ingreso de Armando 'Hormiga' González, durante una de las ventanas de cambios de la segunda parte del partido.

Fue en el minuto 60 cuando Javier Aguirre decidió hacer tres cambios, entre ellos el del delantero. Raúl Jiménez salió del campo dejando su lugar a Germán Berterame. La decisión no pareció gustarles mucho a los aficionados quienes corearon el apodo del atacante de Chivas.

PUBLICIDAD

En varios momentos de los siguientes minutos también llegó a escucharse la petición del público. Hacia el minuto 70, Armando González fue uno de los jugadores que se levantaron para calentar.

Finalmente, la Hormiga González ingresó en el minuto 77 en el lugar de Erik Lira. Al entrar al campo los aficionados estallaron en algarabía al ver que el delantero por fin había ingresado.

Paulinho es ovacionado en el Estadio Banorte

Por otra parte, sorprendió que se escuchó una ovación para el delantero portugués del Toluca, Paulinho, quien ingresó al minuto 64 en lugar de Goncalo Ramos.