Mundial 2026 Álvaro Fidalgo genera gran conexión en el grupo, así lo considera la Armando González La 'Hormiga' González habla maravillas de Fidalgo en sus primeras charlas dentro de la Selección Mexicana.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Hormiga se gana el respeto de todos con palabras a Fidalgo

Álvaro Fidalgo ha sido bien recibido en su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Todos los jugadores hablan maravillas de él, incluso quienes apenas lo han tratado.

Uno de ellos es Armando González, quien, pese a sostener sus primeras charlas con el jugador español naturalizado mexicano, acepta que ha hecho una buena conexión.

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¿Qué dijo 'Hormiga' González sobre Álvaro Fidalgo?

La 'Hormiga', quien se encuentra en Chicago con el resto de la selección tricolor para sostener el encuentro amistoso ante Bélgica de este martes, indicó que ya había escuchado buenas cosas de Fidalgo, pero ahora que ha tenido la oportunidad de pasar más tiempo con él, comprueba los buenos comentarios.

“Me llevé una sorpresa muy grata. Yo ya lo conocía; los del América me decían que era una muy buena persona y me dio mucho gusto conocerlo”, aseguró el jugador de Chivas.

Fidalgo fue una estrella en América y ahora viste los colores del Betis en España, y aunque hay una clara diferencia de colores que visten o vistieron en la Liga MX, hay respeto y deseos de hacer bien las cosas por la selección.

“Ahora tratarlo como persona y como compañero me pone muy contento y feliz de tenerlo aquí”, fueron sus palabras.