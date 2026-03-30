Mundial 2026 Álvaro Fidalgo se muestra feliz por vestir la playera del Tri El futbolista mexicano postea en sus redes sociales el sentimiento que le provocó el portar la playera de la Selección Nacional.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Álvaro Fidalgo se muestra feliz por vestir la playera del Tri

Uno de los futbolistas mexicanos más emocionados por jugar el partido ante Portugal, fue sin lugar a duda Álvaro Fidalgo, quien desde antes del silbatazo inicial mostró vivir un momento especial por portar la playera de la Selección Mexicana.

Fidalgo esta noche publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde dejó el mensaje: “Muy feliz por mi debut con mi selección y más en este estadio tan importante para mí. Increíble. Gracias a todos. Vamos”.

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De esta forma el exfutbolista del América regresó al estadio Banorte, donde brilló con las Águilas en donde logró un tricampeonato.

En la cancha, Álvaro Fidalgo mostró los ‘motivos futbolísticos’ que lo catapultaron al futbol de España, en su primera participación con la playera del tricolor.

Fidalgo aprovechó el momento

Las lesiones de futbolistas como Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas, César Huerta y Gilberto Mora, le abrieron la posibilidad de llevar al nacido en España, a la Selección Mexicana, para reforzar el mediocampo.