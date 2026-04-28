México 2026 Memote Martínez tras ser convocado al Mundial: "Es algo que desde chico sueñas" El delantero de Pumas dio sus primeras impresiones sobre su convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Guillermo Martínez afirma que su fe lo puso en la convocatoria al Mundial 2026

Luego de que se diera a conocer la convocatoria de los jugadores de la Liga MX que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resaltaron algunas sorpresas, como la inclusión del delantero de Pumas, Guillermo 'Memote' Martínez, quien mencionó que es un sueño cumplido el llamado.

"La verdad que estoy muy contento, es algo que desde chico sueñas, se nos dieron las cosas y qué mejor que representar a tu país que tanto amas, en lo personal agradecer la confianza de Javier Aguirre, la entrega total para la selección", dijo el delantero mexicano a Rodrigo Celorio, reportero de TUDN.

PUBLICIDAD

El delantero mexicano, que se ha destacado con goles en el cierre del torneo regular de la Liga MX, resaltó que el llamado es producto del trabajo y de no rendirse.

"Siempre lo he dicho, hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, sobre todo eso es lo más importante, lo adjudico a eso, al trabajo, nunca bajar los brazos, porque uno no sabe cuando te pueda cambiar la vida, no fue nada fácil, hubo momentos en que se pudo haber flaqueado, pero siempre tengo ese respaldo de la familia. Me toca enfocarme para darlo todo, porque es como lo dije, con lo que toda persona sueña", comentó.

¿CÓMO VIVIÓ MEMOTE MARTÍNEZ LA CONVOCATORIA AL MUNDIAL 2026?

Guillermo Martínez recordó el momento en el que se enteró y aceptó que le llegó de sorpresa aunque era ese el objetivo que tenía y consideró que fue un llamado justo.

"Fue algo muy bueno, el momento de verlo junto a mi familia, no es que no lo pudiéramos creer, más bien nos sorprende porque era el objetivo que se buscaba, lo platicaba con mi espos de imaginar que se siente vestir la playera de la selección, un gol, un partido y plantearnos estar en un Mundial, si bien las cosas no fuera fáciles, pero sí fueron justas, el haber estado preparado nos abre las puertas", expresó.

EFRAÍN JUÁREZ FELICITÓ AL MEMOTE POR SU CONVOCATORIA AL MUNDIAL

Sobre la reacción de Efraín Juárez, técnico de los Pumas, Martínez compartió que lo felicitó y aunque dejará a los auriazules en una situación complicada, se alegró por él.