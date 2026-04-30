México 2026 Edson Álvarez está de vuelta en los entrenamientos con Fenerbahce tras lesión El mediocampista de la Selección Mexicana vuelve a la actividad con su club y a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026.

Video Edson Álvarez regresa a los entrenamientos con Fenerbahce tras lesión y de cara al Mundial 2026

El mediocampista mexicano Edson Álvarez regresó a los entrenamientos con su club, el Fenerbahce, luego de casi tres meses ausente por lesión y que incluso puso en riesgo su participación rumbo al Mundial 2026.

El Machín fue uno de los múltiples jugadores de la Selección Mexicana que cayó ‘entre algodones’ de cara al Mundial 2026 que se celebrará este verano en México, Estado Unidos y Canadá, uno de los tres que militan en Europa junto a César ‘Chino’ Huerta y Rodrigo Huescas.

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“De regreso con los chicos”, posteó Edson Álvarez en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram acompañado de una fotografía en los entrenamientos del club turco, luego de ser operado por una lesión en el tobillo izquierdo.

El último partido de Edson Álvarez fue el pasado 5 de febrero cuando Fenerbahce se enfrentó al Erzurumspor y en el que fue titular, pero sólo jugó el primer tiempo de la Copa de Turquía. Antes de ellos se había perdido cinco juegos por lesión muscular, pero no de manera consecutiva.

Fueron 14 los partidos en los que Edson Álvarez no fue considerado por Fernebahce por lesión, además de perderse partidos amistosos con la Selección Mexicana, en la que espera formar parte de la convocatoria final para el Mundial 2026.