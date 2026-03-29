Mundial 2026 La falla de Hormiga González que comparan con una de Raúl Jiménez El juvenil delantero de Chivas tuvo el triunfo de la Selección Mexicana ante Portugal.

Video Falla de Armando Hormiga González se compara con una de Raúl Jiménez

México empató 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, donde Armando 'Hormiga' González falló la más clara de la Selección Mexicana.

El jugador de Chivas fue el más ovacionado al momento de entrar de cambio para la recta final del partido y la primera que tuvo fue un cabezado que mandó desviado, sin marca.

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La acción recordó una falla que tuvo Raúl Jiménez en la pasada Copa Oro 2025 ante Costa Rica, que parece una jugada idéntica a la que erró 'Hormiga' González.

LAS FALLAS DE HORMIGA GONZÁLEZ Y RAÚL JIMÉNEZ



Tanto Armando 'Hormiga' González como Raúl Jiménez tuvieron en sus jugadas la viveza de desmarcarse de los defensores que los custodiaban y los dos recibieron un centro preciso para meter el gol.

En el caso de Raúl el pase fue de Roberto 'Piojo' Alvarado, mientras que con Hormiga fue Julián Quiñones quien daba la probable asistencia. Los dos finalmente fallaron remates que parecían goles cantados.

Los cabezazos de ambos jugadores fueron para afuera y los dos se quedaron tendidos sobre el campo lamentándose la acción perdidad. Es tanta la similitud entre las acciones de los delanteros, que en redes sociales se han comparado en las últimas horas.