Mundial 2026 Así fue la mejor actuación de la Selección de Marruecos en un Mundial FIFA El representativo de África marcó un hito en la historia de las Copas del Mundo en Qatar 2022.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Los 26 jugadores elegidos por Marruecos para el Mundial 2026

Marruecos ha jugado en seis Copas del Mundo, por lo que la del 2026 será la séptima en su haber. Su primera participación en el evento de la FIFA fue en México 70 y su mejor actuación se dio en Qatar 2022.

Hace cuatro años logró un hito en la historia del continente africano en la competencia: se convirtió en el primer representativo del continente en alcanzar las Semifinales.

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Dirigidos por Walid Regragui, que llegó al puesto en agosto del 2022 y se mantiene en él, se ubicó en el Grupo F y abrió la competencia con un empate (0-0) ante Croacia para después ligar triunfos ante Bélgica (2-0) y Canadá (2-1).

Inició las rondas de eliminación directa ante España a la que eliminó en penales tras un tozudo empate sin goles en los tiempos extra.

Y en los Cuartos de Final se impuso a Portugal (1-0) con lo que logró la hazaña para ellos y su continente, pero en las Semifinales cayó ante Francia (2-0).

Finalmente, debió disputar el duelo por el tercer sitio ante Croacia y cayeron (2-1). Sin embargo, la historia para los marroquís estaba escrita.

Ahora, en el Mundial 2026 superar esa actuación representa meterse entre los tres mejores en la competencia de Estado Unidos, México y Canadá. Lo que sería un nuevo logro para ellos y el continente africano.