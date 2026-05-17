Marruecos 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Marruecos en la historia? La selección de Los Leones del Atlas cuenta con su máximo goleador, Ahmed Faras desde 1979.

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La Selección de Marruecos espera superar su Cuarto Lugar en una Copa del Mundo de cara al Mundial 2026 con una lista de máximos goleadores comandada por Ahmed Faras.

Los Leones del Atlas tuvieron en Faras a su hombre gol durante muchos años, pero su marca de anotaciones ha sido irrompible desde 1979 que anotó la última.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE MARRUECOS



Ahmed Faras cuenta con 36 goles en su cuenta, cuatro por delante de su más cercano perseguidor, Ayoub El Kaabi, quien juega actualmente en el Olympiacos.

El Kaabi no es el único que puede superar a Faras, ya que también vienen detrás, con mucho peligro, Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri.

Ahmed Faras : 36 goles

: 36 goles Ayoub El Kaabi : 32 goles (en activo)

: 32 goles (en activo) Salaheddine Bassir : 27 goles

: 27 goles Hakim Ziyech : 25 goles (en activo)

: 25 goles (en activo) Youssef En-Nesyri: 25 goles (en activo).

La Copa Mundial 2026 será el escenario perfecto para que El Kaabi, Ziyech y En-Nesyri puedan acercarse o superar esta marca que tiene casi 50 años sin romperse.

GOLEADORES DE MARRUECOS EN MUNDIALES



La selección de Marruecos jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.