Mundial 2026 Ez Abde se perfila a ser baja de Marruecos en el Mundial 2026 El atacante del Betis se lesionó en el amistoso ante Noruega y todo indica que estará varias semanas fuera.

Video Ez Abde apunta a perderse el Mundial 2026 con Marruecos

La Selección de Marruecos podría sufrir una dura baja en el Mundial 2026 luego de que Ez Abde se lesionara en el amistoso de este domingo ante Noruega en Nueva Jersey.

El periodista Hanif Ben Berkane reporta que los primeros exámenes a los que se sometió el extremo del Betis indican que sufrió un esguince de ligamento interno en la rodilla derecha.

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Mientras que Bein Sports informa que en las próximas horas se le realizarán más exámenes médicos. En caso de confirmarse su lesión, estaría de baja entre tres y cuatro semanas, por lo que se perdería toda la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Con ese panorama, el cuerpo técnico y médico determinará su Ez Abde se mantiene con el grupo en el Mundial 2026 o si el estratega Mohamed Ouahbi opta por sustituirlo.

Ez Abde fue reemplazado al medio tiempo del amistoso ante Noruega luego de que al final del primer tiempo su compañero le cayera encima de su pierna derecha en un tiro de esquina a favor de la selección noruega.

El futbolista de 24 años es uno de los mejores jugadores que tiene la Selección de Marruecos. Con el Betis registró 15 goles y 13 asistencias en 43 apariciones en la última temporada.