Mundial 2026 Marruecos sufre dos lesiones en empate ante Noruega a días del Mundial 2026 Los Leones del Atlas perdieron a Noussair Mazraoui y Ez Abde a una semana de su debut en la Copa del Mundo.

Video Alarmas en Marruecos: pierde a dos de sus estrellas a días del Mundial 2026

Preocupación en la Selección de Marruecos luego de que sufriera dos lesiones en su amistoso ante Noruega, su último partido antes de su debut en el Mundial 2026.

Brahim Díaz abrió el marcador al minuto 8 para Marruecos, mientras que Martin Odegaard lo empató para Noruega al 75’ para el 1-1. El duelo se disputó en el Estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey.

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La mala noticia para la selección marroquí llegó al minuto 29 cuando Noussair Mazraoui salió de cambio por molestias musculares.

Al descanso, Ez Abde también fue sustituido porque al final del primer tiempo recibió un golpe en su pierna derecha luego de un compañero cayera encima de él.

El técnico Mohamed Ouahbi estará al pendiente de la evolución de sus futbolistas a una semana de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Brasil el sábado 13 de junio.

Posteriormente, los Leones del Atlas se medirán a Escocia y Haití el próximo 19 y 24 de junio, respectivamente.