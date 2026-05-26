Mundial 2026 Marruecos golea a Burundi en amistoso de cara al Mundial 2026 Los Leones del Atlas tendrán dos partidos de preparación más antes de debutar en la Copa del Mundo.

Video Achraf Hakimi, la pieza fundamental para Marruecos en el Mundial 2026

La Selección de Marruecos continúa con su preparación para el Mundial 2026 y este martes goleó 5-0 a Burundi en un amistoso que se disputó a puerta cerrada en Salé, Marruecos.

Los Leones del Atlas se quedaron con la victoria con dobletes de Ayoube El Kaabi (59’, 63’) y Soufiane Benjdida (80’, 90’) y un tanto de Tawfik Bentayeb (71’).

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Cabe recordar que, Mohamed Ouahbi tomó las riendas de Marruecos en marzo pasado tras la sorpresiva salida de Walid Regragui, quien llevó a los Leones del Atlas a las Semifinales del Mundial Qatar 2022 y los clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marruecos tendrá dos partidos amistosos antes de la justa mundialista; el martes 2 de junio enfrentará a Madagascar y el domingo 7 de junio a Noruega.

La selección marroquí debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio contra Brasil, y posteriormente se medirá a Escocia y Haití el 19 y 24 de junio, respectivamente.