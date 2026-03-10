Mundial 2026 Bono dice que de jugar en México lo haría con las Águilas El portero titular de la selección de Marruecos hizo una confesión sobre el club de Liga MX que le gusta.

Video Bono dice que de jugar en México lo haría con el América

Yassine Bounou se lo acredita a su infancia. Por la televisión en aquellos lejanos días del 2006 y 2007 y particularmente por la camiseta amarilla que le gustaba. Al arquero titular de la Selección de Marruecos, le gusta el Club América de la Liga MX.

Y es que en entrevista en Miro de Atrás, podcast que conducen Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias en Youtube, el popular Bono lo confesó tras pregunta textual: "Si te tocara atajar en México, ¿qué equipo elegirías?".

"A mí siempre, el Club América me gustó. Muchas veces cuando veía un par de partidos, el Club América siempre fue un club que me gustó. Me gustaba la camiseta", reconoció.

Y el arquero del Al-Hilal de la Liga de Arabia, narró a continuación un pequeño episodio de su niñez en Marruecos.

"Me acuerdo de chico en Marruecos cuando vendían las camisetas. La del América estaba me acuerdo. Entonces es el club en lo internacional como que... Ya te digo en 2005, 2006", explicó.

Un poco comprometido por el Patón, pero con cierto lujo de conocimiento del futbol mexicano también habló de Tigres e incluso de Chivas

"Por vos (Nahuel) obviamente tengo que hinchar por Tigres" dijo y añadió, "ahora, obviamente hay otros clubes como Tigres. Bueno Chivas, siempre entiendo, pero Tigres crecieron mucho".

Yassine Bounou su país natal, su acento argentino y su nacionalidad marroquí

Bounou responde a Guzmán con un acento argentino muy marcado y todo tiene una explicación.

Nació en Montreal, Canadá, por cosas de la vida. Ahí vivió con su familia hasta los ocho años, de hecho tienen también esa nacionalidad. Se mudó a esa edad al país de sus padres y cuando llegó el momento de escoger una nación a quien representar en el futbol eligió la africana.

En el Wydad Casablanca se formó y a los 21 años llegó a España con el Atlético de Madrid. Aprendió español directamente del cuerpo técnico de los Colchoneros donde ya dirigía 'Cholo' Simeone, particularmente de Germán 'Mono' Burgos con quien estableció una relación de amistad.

Adoptó, sin querer, el tono e incluso los modismo argentinos que le escuchamos en el podcast de Nahuel Guzmán.