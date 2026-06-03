Mundial 2026 Por qué le dicen Los Leones del Atlas a la Selección de Marruecos: origen e historia del apodo El mote del cuadro de África, que maravilló al mundo en el pasado Mundial Qatar 2022, es de un animal de la región.

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La selección de Marruecos logró clasificarse a la Copa Mundial 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Los Leones del Atlas.

Este sobrenombre por parte del cuadro de África va relacionado completamente el animal conocido como 'Rey de la Selva' que se ubicaba en el norte del continente.

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Por sus cualidades estos enormes animales inspiraron temor y admiración entre la gente, por su imponente contextura física como también por su belleza. Por lo que durante años fueron cazados o capturados de su medio natural.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE MARRUECOS



El origen del apodo de la selección de Marruecos, Leones del Atlas, es debido a una subespecie de león originaria del norte de África.

También se le conoce como otro nombre a esta especie, león de Berbería, que en la actualidad no hay ejemplares en libertad y algunos en cautiverio son cruces con otras especies de leones, por lo que no se sabe si alguno natural sigue con vida.