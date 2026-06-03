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    Por qué le dicen Los Leones del Atlas a la Selección de Marruecos: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro de África, que maravilló al mundo en el pasado Mundial Qatar 2022, es de un animal de la región.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Marruecos logró clasificarse a la Copa Mundial 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Los Leones del Atlas.

    Este sobrenombre por parte del cuadro de África va relacionado completamente el animal conocido como 'Rey de la Selva' que se ubicaba en el norte del continente.

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    Por sus cualidades estos enormes animales inspiraron temor y admiración entre la gente, por su imponente contextura física como también por su belleza. Por lo que durante años fueron cazados o capturados de su medio natural.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE MARRUECOS


    El origen del apodo de la selección de Marruecos, Leones del Atlas, es debido a una subespecie de león originaria del norte de África.

    También se le conoce como otro nombre a esta especie, león de Berbería, que en la actualidad no hay ejemplares en libertad y algunos en cautiverio son cruces con otras especies de leones, por lo que no se sabe si alguno natural sigue con vida.

    El León del Atlas es la cuarta subespecie de mayor tamaño de un león, solo por detrás del león de las cavernas, león cavernario primitivo y león americano. Fue conocido por ser un gran cazador y competía contra otros depredadores fuertes como los osos y leopardos para conseguir sus presas.

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