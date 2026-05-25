Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Marruecos
La selección de Los Leones del Atlas espera llegar al Mundial con un título que se le ha negado por 50 años.
La selección de Marruecos clasificó al Mundial 2026 en donde espera repetir o mejorar lo hecho en Qatar 2022 para aumentar su palmarés de títulos.
Los Leones del Atlas no son los más dominadores en su competencia continental, la Copa Africana de Naciones, pero sí puede presumir ya haberla ganado.
De igual forma, como pasa con algunas selecciones de Asia, Marruecos pertenece a asociaciones para torneos regionales en los que ha participado y ganado alguna vez.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE MARRUECOS
La selección de Marruecos es la máxima ganadora del Campeonato Africano de Naciones, que no es lo mismo que la Copa Africana de Naciones.
La diferencia es que el primero es para desarrollar el joven talento de jugadores de ligas locales y no como la otra, donde aparece los futbolistas que militan en todas partes del mundo.
Los Leones del Atlas de igual forma han conseguido campeonatos en torneos regionales árabes y llegará a la justa mundialista como campeón de la Copa de Naciones Árabes 2025.
- Copa Africana de Naciones - 1 título: 1976
- Campeonato Africano de Naciones - 3 títulos: 2018, 2020 y 2024
- Copa de Naciones Árabes - 2 títulos: 2012 y 2025
- Juegos Panarábicos - 2 títulos: 1961 y 1979.
Cabe recordar que Marruecos es uno de los anfitriones para el Mundial 2030, por lo que para la próxima Copa del Mundo ya estará clasificado de forma directa.