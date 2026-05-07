Mundial 2026 Marruecos en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Leones del Atlas esperan repetir su última actuación en una Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Marruecos fue la primera selección de África al clasificarse al Mundial 2026 en lo que será su sexta participación en una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas, como se les conoce, dominaron sin problemas su grupo en la Primera Ronda de la Confederación Africana de Futbol.

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MARRUECOS

EN MUNDIALES



Marruecos vivirá su séptima Copa del Mundo en su historia y curiosamente su debut en un Mundial fue en México 1970 y después se ausentó para volver en México 1986, donde por primera vez avanzó de la Fase de Grupos.

Las experiencias en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, así como en Rusia 2018 no fueron las mejores al quedarse en primera ronda, pero todo cambió en el Mundial Qatar 2022 al finalizar en el Cuarto Lugar, ante el asombro de todo el mundo.

Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 4°, Qatar 2022.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

MARRUECOS

EN MUNDIALES



En sus 6 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Marruecos, se ubica en el puesto 32 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Leones del Atlas en Mundiales es de 23 partidos con saldo de 5 triunfos, 7 empates y 11 derrotas. Con 20 goles anotados, 27 goles recibidos y efectividad del 31.88%.

ENTRENADOR DE MARRUECOS



Mohamed Ouahbi sustituyó a Walid Regragui, el encargado de llevar a Marruecos al Mundial 2026, pero que también el que logró ese Cuarto Lugar histórico en Qatar 2022.