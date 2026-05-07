    Mundial 2026

    Marruecos en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de Los Leones del Atlas esperan repetir su última actuación en una Copa del Mundo.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Marruecos fue la primera selección de África al clasificarse al Mundial 2026 en lo que será su sexta participación en una Copa del Mundo.

    Los Leones del Atlas, como se les conoce, dominaron sin problemas su grupo en la Primera Ronda de la Confederación Africana de Futbol.

    PUBLICIDAD

    MARRUECOS

    EN MUNDIALES

    Más sobre Mundial 2026

    Bono dice que de jugar en México lo haría con las Águilas
    2 mins

    Bono dice que de jugar en México lo haría con las Águilas

    Selección Marruecos
    Marruecos despide a su técnico a tres meses del Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos despide a su técnico a tres meses del Mundial 2026

    Selección Marruecos
    Fechas y horarios de los juegos de Marruecos en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Marruecos en el Mundial 2026

    Selección Marruecos


    Marruecos vivirá su séptima Copa del Mundo en su historia y curiosamente su debut en un Mundial fue en México 1970 y después se ausentó para volver en México 1986, donde por primera vez avanzó de la Fase de Grupos.

    Las experiencias en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, así como en Rusia 2018 no fueron las mejores al quedarse en primera ronda, pero todo cambió en el Mundial Qatar 2022 al finalizar en el Cuarto Lugar, ante el asombro de todo el mundo.

    • Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 4°, Qatar 2022.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    MARRUECOS

    EN MUNDIALES


    En sus 6 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Marruecos, se ubica en el puesto 32 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Los Leones del Atlas en Mundiales es de 23 partidos con saldo de 5 triunfos, 7 empates y 11 derrotas. Con 20 goles anotados, 27 goles recibidos y efectividad del 31.88%.

    ENTRENADOR DE MARRUECOS


    Mohamed Ouahbi sustituyó a Walid Regragui, el encargado de llevar a Marruecos al Mundial 2026, pero que también el que logró ese Cuarto Lugar histórico en Qatar 2022.

    Ouahbi nació en Bélgica, pero con raíces marroquíes, cuenta con 49 años. Su experiencia en banquillos ha sido con juveniles en el Anderlecht y la selección de los Leones del Atlas, para ser campeón del pasado Mundial Sub-20.

    Relacionados:
    Mundial 2026Marruecos 2026Mohamed OuahbiEquipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    El show, crónica de un asesinato
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX