Marruecos 2026 Selección de Marruecos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Mohamed Ouahbi reveló a los 26 elegidos con Achraf Hakimi a la cabeza de Los Leones del Atlas.

Video Los 26 jugadores elegidos por Marruecos para el Mundial 2026

La selección de Marruecos anunció este martes 26 de mayo su convocatoria para el Mundial 2026 tras el triunfo que tuvo en un amistoso de 5-0 ante Burundí.

El defensa Achraf Hakimi comanda la delegación de Los Leones del Atlas para la Copa del Mundo, a pesar de tener una lesión que lo tiene en duda para la Final de la Champions League del PSG vs. Arsenal.

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La lista de Marruecos para el Mundial 2026



El técnico Mohamed Ouahbi definió su lista de 26 jugadores que integran 22 futbolistas que militan en Europa, uno en la liga local de Marruecos y los otros dos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Entre las destacadas ausencias están Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri de los principales. Los únicos jugadores reserva son: El Mehdi Al Harrar, Amine Sbai y Marwane Saadane.

PORTEROS : Yassine Bounou (Al-Hilal/KSA) , Munir El Kajoui (RS Berkane/MAR), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

: , Munir El Kajoui (RS Berkane/MAR), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR) DEFENSAS : Achraf Hakimi (PSG/FRA) , Noussair Mazraoui (Manchester United/ING), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED), Youssef Belammari (Al Ahly/EGI), Nayef Aguerd (Marsella/FRA), Issa Diop (Fulham/ING), Chadi Riad (Crystal Palace/ING), Redouane Halhal (Mechelen/BEL), Zakaria El Ouahdi (Genk/BEL).

: , Noussair Mazraoui (Manchester United/ING), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED), Youssef Belammari (Al Ahly/EGI), Nayef Aguerd (Marsella/FRA), Issa Diop (Fulham/ING), Chadi Riad (Crystal Palace/ING), Redouane Halhal (Mechelen/BEL), Zakaria El Ouahdi (Genk/BEL). MEDIOS : Azzedine Ounahi (Girona/ESP), Neil El Aynaoui (Roma/ITA), Sofyan Amrabat (Betis/ESP) , Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA), Samir El Mourabet (Strasbourg/FRA), Bilal El Khannouss (Stuttgart/ALE), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/NED)

: Azzedine Ounahi (Girona/ESP), Neil El Aynaoui (Roma/ITA), , Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA), Samir El Mourabet (Strasbourg/FRA), Bilal El Khannouss (Stuttgart/ALE), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/NED) DELANTEROS: Brahim Díaz (Real Madrid/ESP), Abdessamad Ezzalzouli (Betis/ESP), Yassine Gessime (Strasbourg/FRA), Chemsdine Talbi (Sunderland/ING), Soufiane Rahimi (Al Ain/EAU), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/GRE), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt/ALE).

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