Mundial 2026 Marruecos despide a su técnico a tres meses del Mundial 2026 Según fuentes, Walid Regragui no llegará a la Copa del Mundo y los Leones del Atlas ya tienen a su reemplazo.

La selección de Marruecos se quedó sin director técnico a menos de 100 días de que comience el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Fabrizio Romano reporta que Walid Regragui dejó de ser entrenador de Marruecos con efecto inmediato a tres meses del debut de la selección africana en la Copa del Mundo.

Mientras que el periodista Santi Aouna informa que el belga Mohamed Ouahbi, técnico de la Sub-20 de Marruecos, ocupará su lugar para disputar el Mundial 2026.

El periodista añade que el favorito de la Federación Marroquí de Futbol para sustituir a Walid Regragui era el argentino Jorge Sampaoli, incluso se había llegado a un acuerdo verbal con él, pero la operación finalmente no se concretó.

La semana pasada se había informado la salida de Regragui de los Leones del Atlas, pero la Federación Marroquí desmintió la salida del técnico francés a través de un comunicado.

El adiós de Regragui se da casi dos meses después de que Marruecos perdiera, como anfitrión, la Final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal por 1-0.

Cabe recordar que, con Walid Regragui en el banquillo, Marruecos se convirtió en la primera selección africana en jugar las Semifinales de una Copa del Mundo. Los Leones del Atlas perdieron 2-0 ante Francia en la antesala de la Final de Qatar 2022.

Marruecos debuta en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio enfrentando a Brasil y posteriormente se medirá a Escocia y Haití el 19 y 24 de junio, respectivamente.