    Mundial 2026

    Irán golea a Costa Rica entre altas medidas de seguridad e Infantino de espectador

    El representativo asiático fue muy superior al de la Concacaf que jugó su segundo duelo sin Miguel Herrera al frente.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Irán golea a Costa Rica entre enormes medidas de seguridad y Gianni Infantino de espectador

    Mientras deciden sus autoridades si asiste o no al Mundial 2026, Irán goleó 5-0 a Costa Rica este martes un juego de preparación celebrado en Turquía.

    El duelo tuvo ciertas peculiaridas como la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como espectador en una de las canchas anexas del Mardan Sports Complex, de la ciudad de Antalya, donde fue trasladado el juego, que se iba a celebrar en el estadio principal, por seguridad de las autoridades de la federación iraní, así como de las de la FIFA y las de Jordania que jugará ahí también ante Nigeria.

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    Por supuesto, las medidas de seguridad llamaron la atención por lo fuertes que fueron ante la situación bélico de Medio Oriente.

    En las cuestiones deportivas, el segundo duelo de Fernando 'Bocha' Batista al frente de Costa Rica, tras la salida del mexicano Miguel Herrera que no consiguió clasificar al representaivo tico al Mundial 2026, fue complejo para su causa y evidenció el nivel de ambas selecciones.

    Incluso antes de finalizar la primera mitad, Irán ya goleaba 4-0 con los goles de Ali Gholizadeh, a los 11 minutos, Mehdi Taremi, a los 19 y 34, Mohammad Mohebbi, a los 31. Finalmente, ya en la segunda mitad cerró la cuenta Mehdi Ghayedi, a los 54.

    El duelo dejó ver el mal momento de la selección centroamericana que arrancó el proceso de reconstrucción con Batista enfrentando a Jornania el viernes pasado con un empate a dos goles.

    Por su parte, Irán se prepara para el Mundial 2026 en donde está enmarcado junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo G, y se ha dicho que busca trasladar sus partidos de Estados Unidos, con quien mantiene un conflicto armado, a México.

    Video Gianni Infantino aclara situación de Irán para el Mundial 2026
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