    Irán 2026

    Irán sigue sin recibir sus visados rumbo al Mundial FIFA 2026

    Irán tiene programados sus tres partidos mundialistas en Estadod Unidos; dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

    Por:
    José Moreno
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    Video Irán confirma su participación en la Copa del Mundo 2026

    La selección de Irán atraviesa incertidumbre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que todavía no recibe los visados necesarios para ingresar a Estados Unidos, una de las sedes del torneo. La situación mantiene en alerta tanto a jugadores como a directivos.

    El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, confirmó que el problema sigue sin resolverse y que buscarán una reunión con la FIFA para obtener garantías sobre su participación en el certamen mundialista.

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    “Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, indicó Taj.

    ¿Por qué Irán no ha recibido sus visados para la Copa Mundial?

    Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán han complicado el proceso migratorio, especialmente por las restricciones que existen para ciudadanos iraníes y algunos integrantes relacionados con organismos políticos del país asiático.

    El conflicto no solo afecta a los futbolistas, sino también al cuerpo técnico y a los directivos, quienes todavía esperan autorización para viajar antes del inicio del torneo.

    ¿En qué grupo del Mundial quedó ubicado Irán?

    Irán quedó ubicado en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Sus encuentros se efectuarán en Los Ángeles y Seattle.

    Mientras la FIFA analiza el caso, la selección iraní continúa con su preparación para el Mundial 2026, aunque el tema de los visados ya se perfila como uno de los principales problemas extracancha del torneo.

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