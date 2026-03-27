Irán 2026 La Selección de Irán pone en entredicho su participación en el Mundial 2026 El Ministro de Deportes del país islámico señaló que no existen las condiciones de seguridad adecuadas para viajar hacia “países hostiles”.

Video Irán pone en entredicho, una vez más, su participación en el Mundial 2026

La Selección de Irán volvió a poner en entredicho su participación en el Mundial 2026 luego de que el Ministro de Deportes y Juventud del país islámico Ahmad Donyamali señalara que no existen las condiciones de seguridad adecuadas para viajar a países hostiles.

En medio de las tensiones geopolíticas que se viven en la zona de Oriente Medio, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra Irán, la participación del país asiático en la próxima Copa del Mundo de la FIFA se puso en duda.

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De acuerdo a varios medios internacionales como Al Jazeera y la BBC, entre otros, confirmaron que el Ministro de Deportes y Juventud de Irán recomendó no realizar viajes a Estados Unidos e Israel, específicamente, debido a las pocas garantías que existen para los ciudadanos iraníes.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE IRÁN PONE EN DUDA IR AL MUNDIAL 2026

En los últimos meses y semanas, el gobierno de Irán ha señalado que no es segura su participación en el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá; es la nación de las barras y las estrellas en las que jugará la Fase de Grupos luego del sorteo realizado en diciembre pasado en Washington D.C.

Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó en redes sociales una reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para reafirmar que existen las condiciones para que todas las selecciones participantes ingresen al país y jueguen el torneo este verano.

No obstante, el mismo Trump recomendó a Irán, incluidos los atletas y jugadores de futbol, que de viajar a la Unión Americana lo harán bajo su propio riesgo, lo que intensificó las tensiones y dudas que existen sobre si la Selección de Irán jugará o no la Copa del Mundo.