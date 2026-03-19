Irán 2026 Irán asegura que no boicoteará el Mundial 2026 pero sí a Estados Unidos El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, aseguró que no tienen ninguna intención de renunciar a la Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: la Selección de Irán boicoteará Estados Unidos pero no el torneo

Luego de que en días pasados se generó la posibilidad de que la Selección de Irán no acudiera al Mundial 2026 debido a las políticas de Donald Trump contras algunos países y su levantamiento bélico en Medio Oriente, ahora el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, reviró.

En un video difundido esta semana, Mehdi Taj aseguró que “boicotearemos a Estados Unidos, pero no boicotearemos el Mundial”, por lo que no será la Selección de Irán la que desista de participar pese a que incluso tienen algunos problemas de visado ante la revocación de este documento por parte del gobierno de Donald Trump a algunos dirigentes.

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La lucha en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán por supuesta creación de armamento nuclear generó que el Mundial 2026 pusiera en duda su realización por temas de seguridad, aunque el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró en redes sociales que conversó con Donald Trump y le garantizó seguridad para el evento.

Para quien no garantizó seguridad el mandatario estadounidense fue para la Selección de Irán, pues si bien dio la “bienvenida” junto a Infantino, dijo que su viaje debe ser bajo su propio riesgo, lo que de inmediato hubo una reacción de desaprobación de federativos de futbol iraníes.

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, país coanfitrión junto a Canadá y Estados Unidos, habló sobre la posibilidad de que la Selección de Irán cambiara sus sedes durante su participación en la Copa del Mundo y pudiera jugar la Fase de Grupos en territorio mexicano, algo que no tiene contemplado hacer la FIFA.