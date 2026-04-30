    Mundial 2026

    Canadá niega entrada a dirigentes de Selección de Irán previo a congreso de FIFA

    El Congreso Anual de FIFA inicia este jueves en Vancouver a 43 del Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
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    Video Niegan entrada a Canadá a dirigentes de la Selección de Irán

    La incertidumbre sobre la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA aumenta conforme se acerca la inauguración en el Estadio Banorte con el partido entre México y Sudáfrica.

    A un día del inicio del Congreso Anual de la FIFA en Vancouver, Canadá, la polémica con Irán dio de qué hablar una vez más luego de que dirigentes de dicho combinado no pudieron entrar al país norteamericano.

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    De acuerdo con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, la ausencia de representantes de la selección iraní se debió a la "conducta inapropiada de funcionarios de inmigración" en el aeropuerto Pearson de Toronto.

    "No es un tema que esté bajo mi supervisión, pero tengo entendido que hubo una revocación del permiso. Fue involuntario", añadió Anand.

    Este jueves 30 de abril, la FIFA llevará a cabo su Congreso Anual en Canadá donde se espera que asistan dirigentes de las 211 federaciones que pertenecen al organismo rector del balompié.

    Se espera que durante dicho congreso se llegue a una solución sobre lo que depara a la Selección de Irán en el Mundial 2026, que arrancará en 43 días.

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