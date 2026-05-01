Irán Donald Trump avala que Irán juegue el Mundial 2026 en Estados Unidos Irán tiene programado jugar dos de sus encuentros mundialistas en Los Ángeles y uno más en Seattle.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Trump reacciona así a la confirmación de Infantino sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la participación de Irán en la Copa del Mundo FIFA 2026, al asegurar que no tiene inconveniente en que la selección asiática dispute sus partidos en territorio estadounidense.

Durante una comparecencia con medios de comunicación, Trump respaldó la postura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y dejó en claro que no bloqueará la presencia del combinado iraní, pese al contexto internacional.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre Irán en el Mundial 2026?

“Gianni es fantástico, es amigo mío. Hablamos del tema… me dijo que podía aceptarlos o no”, explicó el mandatario en referencia a Gianni Infantino.

“Si Gianni dijo eso, yo estoy OK… yo digo déjenlos jugar”, recalcó el polémico mandatario estadounidense.

La situación se volvió tema global debido al conflicto en Medio Oriente, lo que generó incertidumbre sobre si Irán podría disputar partidos en Estados Unidos, una de las sedes principales del torneo.

Incluso, la federación iraní no estuvo presente en el congreso de la FIFA, luego de que su delegación tuviera que abandonar Canadá por problemas con autoridades migratorias, según reportes oficiales.

¿Se contemplaron otras opciones para Irán?

En medio de la polémica, se llegó a considerar que Irán disputara sus partidos en México, opción que fue descartada por la FIFA. También surgieron versiones sobre un posible reemplazo en la Copa del Mundo, aunque no prosperaron tras la postura firme del organismo rector del futbol.

La selección asiática forma parte del Grupo G. Enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, mientras que cerrará la fase de grupos ante Egipto en Seattle.