    Miguel Herrera se va de Costa Rica tras no calificar al Mundial 2026

    La Fedefutbol despidió al técnico mexicano tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Miguel Herrera dejó de ser el técnico de la selección de Costa Rica tras su fracaso de no clasificar al Mundial 2026, así lo anunció la Fedefutbol a través de un comunicado.

    “El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año”, añadió la Federación en el boletín.

    El ‘Piojo’ Herrera se marcha de La Sele después de empatar 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional de San José en la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf.

    Costa Rica necesitaba ganar para quedarse con el último boleto al Repechaje Intercontinental que terminaron quedándose Jamaica y Surinam.

    Al término del partido, Miguel Herrera dejó entrever su salida de Costa Rica en conferencia de prensa y momentos después la afición tica lo abucheó e insultó por el fracaso histórico.

    El Piojo también fue duramente criticado por la prensa costarricense que le recordó que se perdió la calificación más fácil de la historia por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y sin México, Estados Unidos y Canadá en las Eliminatorias.

    Miguel Herrera fue anunciado por Costa Rica en enero del 2025 y dirigió un total de 15 partidos con saldo de siete victorias, cinco empates y tres derrotas.

    La Sele se quedó fuera del Mundial 2026 al finalizar en el tercer lugar del Grupo C de la Ronda Final de Eliminatorias con siete puntos, a dos de Honduras y a cuatro del líder Haití.

    El fracaso de Miguel Herrera le trajo perdidas millonarias a Costa Rica y a la Fedefutbol de “más de 100 millones de dólares”, según reveló el expresidente de la Federación, Rodolfo Villalobos.

