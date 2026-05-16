Irán 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Irán en la historia? La selección de Los Príncipes de Persia cuenta con un récord impresionante de anotaciones por Ali Daei.

Video Irán confirma su participación en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Irán jugará su octava Copa del Mundo en el Mundial 2026 y tiene en Ali Daei a su máximo goleador de todos los tiempos en su país.

Los Príncipes de Persia presumían que este delantero, que se retiró en 2006, era el máximo goleador de selecciones de todos los tiempos, hasta que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lo desbancaron.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE IRÁN



Ali Daei, con la selección de Irán, prácticamente no tuvo oposición para poder conseguir su marca de goles y ser el máximo goleador de su país por muchos años.

Daei rompió la marca de Gholam Hossein Mazloumi en junio de 1996 y solo tardó menos de tres años en poder lograrlo y a la fecha no hay quien se le acerque.

Ali Daei : 109 goles

: 109 goles Mehdi Taremi : 59 goles (en activo)

: 59 goles (en activo) Sardar Azmoun : 57 goles (en activo)

: 57 goles (en activo) Karim Bagheri : 50 goles

: 50 goles Javad Nekounam : 38 goles.

: 38 goles. Ali Karimi: 38 goles.

De los jugadores activos con el cuadro asiático, los más cercanos son Sardar Azmoun (57) y Mehdi Taremi (59).



GOLEADORES DE IRÁN EN MUNDIALES



Ali Daei, a pesar de ser el máximo goleador, nunca pudo brillar en la Copa del Mundo al no poder anotar ni un solo gol. En Irán, estos son los máximos goleadores en Mundiales.