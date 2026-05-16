    Irán 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Irán en la historia?

    La selección de Los Príncipes de Persia cuenta con un récord impresionante de anotaciones por Ali Daei.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Irán confirma su participación en la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Irán jugará su octava Copa del Mundo en el Mundial 2026 y tiene en Ali Daei a su máximo goleador de todos los tiempos en su país.

    Los Príncipes de Persia presumían que este delantero, que se retiró en 2006, era el máximo goleador de selecciones de todos los tiempos, hasta que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lo desbancaron.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Irán 2026

    Irán sigue sin recibir sus visados rumbo al Mundial FIFA 2026
    1 mins

    Irán sigue sin recibir sus visados rumbo al Mundial FIFA 2026

    Selección Iran
    Mundial 2026: Irán confirma su participación en la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: Irán confirma su participación en la Copa del Mundo

    Selección Iran
    Irán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Irán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Selección Iran
    Canadá niega entrada a dirigentes de Selección de Irán y estos deciden no asistir al congreso de FIFA
    2 mins

    Canadá niega entrada a dirigentes de Selección de Irán y estos deciden no asistir al congreso de FIFA

    Selección Iran
    La FIFA no cambiará la sede de Irán para el Mundial 2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum
    1 mins

    La FIFA no cambiará la sede de Irán para el Mundial 2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum

    Selección Iran
    Irán golea a Costa Rica entre altas medidas de seguridad e Infantino de espectador
    1 mins

    Irán golea a Costa Rica entre altas medidas de seguridad e Infantino de espectador

    Selección Iran
    Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026
    2 mins

    Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026

    Selección Iran
    Irán hace emotivo homenaje a niños que murieron en bombardeo previo al amistoso ante Nigeria
    1 mins

    Irán hace emotivo homenaje a niños que murieron en bombardeo previo al amistoso ante Nigeria

    Selección Iran
    La Selección de Irán pone en entredicho su participación en el Mundial 2026
    2 mins

    La Selección de Irán pone en entredicho su participación en el Mundial 2026

    Selección Iran
    Selección de Irán expulsa a Sardar Azmoun por deslealtad y no jugará el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Irán expulsa a Sardar Azmoun por deslealtad y no jugará el Mundial 2026

    Selección Iran

    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE IRÁN


    Ali Daei, con la selección de Irán, prácticamente no tuvo oposición para poder conseguir su marca de goles y ser el máximo goleador de su país por muchos años.

    Daei rompió la marca de Gholam Hossein Mazloumi en junio de 1996 y solo tardó menos de tres años en poder lograrlo y a la fecha no hay quien se le acerque.

    • Ali Daei: 109 goles
    • Mehdi Taremi: 59 goles (en activo)
    • Sardar Azmoun: 57 goles (en activo)
    • Karim Bagheri: 50 goles
    • Javad Nekounam: 38 goles.
    • Ali Karimi: 38 goles.

    De los jugadores activos con el cuadro asiático, los más cercanos son Sardar Azmoun (57) y Mehdi Taremi (59).

    GOLEADORES DE IRÁN EN MUNDIALES


    Ali Daei, a pesar de ser el máximo goleador, nunca pudo brillar en la Copa del Mundo al no poder anotar ni un solo gol. En Irán, estos son los máximos goleadores en Mundiales.

    • Mehdi Taremi: 2 goles
    • Karim Ansarifard: 1 gol
    • Sohrab Bakhtiarizadeh: 1 gol
    • Rouzbeh Cheshmi: 1 gol
    • 7 jugadores más con 1 gol
    Relacionados:
    Irán 2026Mundial 2026Ali Daei

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX