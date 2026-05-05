Mundial 2026 Irán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Príncipes de Persia tendrá su cuarta Copa del Mundo de forma consecutiva.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Irán logró su boleto al Mundial 2026 de forma directa en la Tercera Ronda en las Eliminatorias de Confederación Asiática de Futbol por ´séptima vez en la historia.

Los Príncipes de Persia se han convertido en las últimas Copas del Mundo en clasificados de forma recurrente, por lo que no fue nada sorpresivo el que obtuviera su boleto para esta justa.

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IRÁN

EN MUNDIALES



Irán tendrá su cuarta Copa del Mundo de forma consecutiva en donde espera hacer historia por primera vez al avanzar de la Fase de Grupos. Los asiáticos siempre se han quedado en la primera fase de un Mundial.

Su debut en una Copa del Mundo se dio el Mundial Argentina 1978, donde logró su mejor posición, pero cuando se jugaban con menos participantes. En el Mundial 2026 buscará pasar por primera vez de la Fase de Grupos en su historia.

Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 14 lugar en Argentina 1978.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

IRÁN

EN MUNDIALES



En siete participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Irán, se ubica en el puesto 46 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los iranís en Mundiales es de 18 partidos con saldo de 3 triunfos, 4 empates y 11 derrotas. Con 13 goles anotados, 31 goles recibidos y efectividad del 24.07%.

ENTRENADOR DE

IRÁN



Amir Ghalenoei tomó al cuadro de Irán en 2023 por segunda ocasión en su carrera, al tener una primera etapa de 2006 a 2007, para lograr la clasificación a la Copa del Mundo por primera vez en su carrera.