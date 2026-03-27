Mundial 2026 Irán hace emotivo homenaje a niños que murieron en bombardeo previo al amistoso ante Nigeria La selección asiática mostró mochilas en honor a los estudiantes que murieron en ataque a una escuela en Minab, esto previo a un partido amistoso ante Nigeria.

Video Selección de Irán realiza emotivo homenaje a niños que murieron en una escuela por bombas

La Selección de Irán realizó este viernes un emotivo homenaje a los niños que murieron en un bombardeo dirigido a una escuela en Minab en lo que fue el inicio de los ataques bélicos de Estados Unidos e Israel al país islámico y que detonó tensión rumbo al Mundial 2026.

El combinado iraní se encuentra clasificado rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA que se jugará este verano y en la que quedó instalada en el Grupo G a lado de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, cuyos partidos los deberá disputar en Estados Unidos.

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Fue previo al partido amistoso ante Nigeria que los seleccionados por Irán entonaron su Himno Nacional mientras cargaban unas mochilas de colores violeta y rosa en alusión a las víctimas mortales en una escuela primeria ubicada en Minab el pasado 28 de febrero.

Al final del partido, Nigeria se impuso 1-2 en el Mardan Sports Complex de Aksu/Antalya, Turquía; cabe recordar que el combinado nigeriano no logró clasificar al Mundial 2026 y apeló una supuesta alineación indebida de RD Congo, quien se medirá a Jamaica en la Final de uno de los Repechajes Intercontinentales que se disputan en México.

Tras este partido de carácter amistoso como parte de la preparación hacia el Mundial 2026, la Selección de Irán se medirá a Costa Rica el próximo martes 31 de marzo como parte de la Fecha FIFA, también en territorio turco.