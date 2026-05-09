Mundial 2026 Mundial 2026: Irán confirma su participación en la Copa del Mundo La Federación de Futbol iraní detalló las condiciones que pone para jugar en la justa mundialista.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Irán confirma su participación en la Copa del Mundo 2026

A un mes y días de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección de Irán ha confirmado su participación en la justa deportiva que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Después de varios meses de incertidumbre, los iraníes han aceptado que su equipo nacional tiene que presentarse al haber ganado de forma legal su cupo en el torneo de futbol mundial.

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Aunque dejaron claro que no cambiarán su postura por los conflictos en Medio Oriente, esto los llevó a poner condiciones a los tres países organizadores y a la FIFA.

“ Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones tienen que tener en cuenta nuestras preocupaciones. Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, señalaron en el sitio web de la Federación de Futbol de Irán.

Las condiciones de Irán para asistir al Mundial 2026

Irán solicita que no tengan oposición en recibir los visados para toda su delegación para poder ingresar a Estados Unidos, ya que en días pasados se les negó el papel a algunos miembros de cara a la cubre de la FIFA.

Deben respetar el himno nacional y la bandera durante toda su estancia, sobre todo en los partidos que disputen en la Copa del Mundo.

Se debe garantizar la seguridad en todo momento, desde su llegada, en aeropuertos, traslados y hoteles, así como en sus entrenamientos.

La Selección de Irán jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, estos equipos forman parte del Grupo G del Mundial 2026, todos los partidos serán en Estados Unidos.