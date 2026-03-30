Mundial 2026 Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026 Pese a conflictos geopolíticos, el presidente de la FIFA asegura que la selección de Irán jugará el Mundial en las mejores condiciones.

Video Gianni Infantino aclara situación de Irán para el Mundial 2026

Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 se ha convertido en una incógnita, sin embargo, Gianni Infantino afirma que es el momento que tiene la FIFA para ayudar a unir a al humanidad.

"Esto es fundamental y tenemos, todos juntos, que defenderlo, vivimos en un contexto geopolítico muy complejo, no tenemos la posibilidad de resolver problemas geopolíticos y conflictos, pero sí tenemos la posibilidad de unir, de crear oportunidades de unir al mundo, unirlos físicamente".

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En entrevista con el periodista Enrique Acevedo, el presidente de la FIFA advirtió que las aficiones de las 48 naciones que disputarán la justa mundialista llegarán con espíritu pacifista y de celebración.

"Son 48 países con millones de aficionados que van a venir a México, Estados Unidos y Canadá, van a venir con un espíritu de paz, de celebración porque quieren estar juntos y quieren celebrar. En el mundo hay divisiones, pero nuestro objetivo, tarea, misión y trabajo es la unión, hacer puentes para todos".

En el caso específico de Irán, Gianni Infantino prometió que se le otorgarán, al igual que al resto de los competidores, las mejores condiciones para disputar la Copa del Mundo.

"Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, muy complicada, pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección nacional de Irán y todas las selecciones, es la selección de la gente, toda la gente, la gente que está con el gobierno, contra el gobierno, de cualquier país, oposición o los que están en el poder, es igual, es la gente".

Finalmente, el máximo dirigente del futbol mundial dejó claro que en la FIFA no piensan en otra selección mas que en la de Irán para ocupar ese lugar en la Copa del Mundo.