    Mundial 2026

    Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026

    Pese a conflictos geopolíticos, el presidente de la FIFA asegura que la selección de Irán jugará el Mundial en las mejores condiciones.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Gianni Infantino aclara situación de Irán para el Mundial 2026

    Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 se ha convertido en una incógnita, sin embargo, Gianni Infantino afirma que es el momento que tiene la FIFA para ayudar a unir a al humanidad.

    "Esto es fundamental y tenemos, todos juntos, que defenderlo, vivimos en un contexto geopolítico muy complejo, no tenemos la posibilidad de resolver problemas geopolíticos y conflictos, pero sí tenemos la posibilidad de unir, de crear oportunidades de unir al mundo, unirlos físicamente".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Irán hace emotivo homenaje a niños que murieron en bombardeo previo al amistoso ante Nigeria
    1 mins

    Irán hace emotivo homenaje a niños que murieron en bombardeo previo al amistoso ante Nigeria

    Selección Iran
    La Selección de Irán pone en entredicho su participación en el Mundial 2026
    2 mins

    La Selección de Irán pone en entredicho su participación en el Mundial 2026

    Selección Iran
    Selección de Irán expulsa a Sardar Azmoun por deslealtad y no jugará el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Irán expulsa a Sardar Azmoun por deslealtad y no jugará el Mundial 2026

    Selección Iran
    Irán asegura que no boicoteará el Mundial 2026 pero sí a Estados Unidos
    2 mins

    Irán asegura que no boicoteará el Mundial 2026 pero sí a Estados Unidos

    Selección Iran
    FIFA no contempla trasladar partidos de la Selección de Irán a México
    2 mins

    FIFA no contempla trasladar partidos de la Selección de Irán a México

    Selección Iran
    Trump cambia de postura sobre participación de Irán en el Mundial 2026
    2 mins

    Trump cambia de postura sobre participación de Irán en el Mundial 2026

    Selección Iran
    Selección de Irán ve imposible jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos
    3 mins

    Selección de Irán ve imposible jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

    Selección Iran
    Donald Trump da la bienvenida a Irán al Mundial 2026, según Gianni Infantino
    1 mins

    Donald Trump da la bienvenida a Irán al Mundial 2026, según Gianni Infantino

    Selección Iran
    ¿Se juega o no? Esto se sabe del juego amistoso entre Costa Rica e Irán
    1 mins

    ¿Se juega o no? Esto se sabe del juego amistoso entre Costa Rica e Irán

    Selección Iran
    ¿Qué pasa si la Selección de Irán se retira del Mundial 2026? Panoramas y candidatos
    2 mins

    ¿Qué pasa si la Selección de Irán se retira del Mundial 2026? Panoramas y candidatos

    Selección Iran

    En entrevista con el periodista Enrique Acevedo, el presidente de la FIFA advirtió que las aficiones de las 48 naciones que disputarán la justa mundialista llegarán con espíritu pacifista y de celebración.

    "Son 48 países con millones de aficionados que van a venir a México, Estados Unidos y Canadá, van a venir con un espíritu de paz, de celebración porque quieren estar juntos y quieren celebrar. En el mundo hay divisiones, pero nuestro objetivo, tarea, misión y trabajo es la unión, hacer puentes para todos".

    En el caso específico de Irán, Gianni Infantino prometió que se le otorgarán, al igual que al resto de los competidores, las mejores condiciones para disputar la Copa del Mundo.

    "Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación, muy complicada, pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección nacional de Irán y todas las selecciones, es la selección de la gente, toda la gente, la gente que está con el gobierno, contra el gobierno, de cualquier país, oposición o los que están en el poder, es igual, es la gente".

    Finalmente, el máximo dirigente del futbol mundial dejó claro que en la FIFA no piensan en otra selección mas que en la de Irán para ocupar ese lugar en la Copa del Mundo.

    "Irán representa a su gente, su gente que vive en Irán, que vive fuera de Irán, se clasificaron deportivamente para este Mundial, es una selección que se clasificó muy pronto, es un país de futbol, queremos que juegue, va a jugar el Mundial y no hay planes B, C o D, es el plan A, vamos juntos unidos en la armonía y felicidad, es lo que tenemos que hacer y vamos a hacer".

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Irán 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX