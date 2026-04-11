    Mundial 2026

    La FIFA no cambiará la sede de Irán para el Mundial 2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum

    Además, Gianni Infantino señaló que no habrá problema alguno para que los juegos se lleven a cabo de la mejor manera.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video FIFA no cambia de sede los partidos de Irán en el Mundial 2026

    La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a menos de 100 días de comenzar y con ello se siguen moviendo y consolidando sedes para cada una de las selecciones participantes.

    Es el caso de Irán, quienes habrían solicitado a la FIFA el cambio de sede por el conflicto bélico que hay en Medio Oriente, ellos buscaron mover sus juegos de Estados Unidos a México, pero el máximo organismo ya tomó la decisión final.

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    “No, finalmente se decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, señaló la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

    México había extendido su hospitalidad al cuadro iraní para albergar sus partidos, al menos los de la fase de grupos, pero ante esta negativa de FIFA no será posible.

    En días pasados, Gianni Infantino, presidente de la FIFA aseguró en una entrevista que, a pesar de los conflictos, Irán estará sin contratiempos en el Mundial 2026 con la mejor disposición.

    La Selección Irán abrirá su participación en la Copa del Mundo dentro del Grupo G el próximo 15 de junio cuando enfrente a Nueva Zelanda en California.

    Posteriormente lo hará ante Bélgica en el mismo estadio y finalmente viajará a Seattle para medirse ante la Selección de Egipto en el tercer partido de la fase de grupos.

    Video Gianni Infantino aclara situación de Irán para el Mundial 2026
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