Irán 2026 Irán instalará su campamento base en Tijuana rumbo a la Copa Mundial 2026 Los dirigentes indicaron que el movimiento hasta resulta benéfico, ya que es un traslado menor entre Tijuana y las sedes de sus encuentros.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Irán mudará su campamento base a Tijuana para el Mundial 2026

La selección de Selección de futbol de Irán cambiará de sede para su concentración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de recibir la aprobación de la FIFA, el combinado asiático decidió trasladar su campamento base de Arizona em Estados Unidos, a la ciudad mexicana de Tijuana.

La noticia fue confirmada por Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, quien explicó que el equipo se instalará en la ciudad fronteriza por temas logísticos, de seguridad y para evitar posibles complicaciones relacionadas con visas de ingreso a territorio estadounidense.

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“Iremos al campamento de Tijuana, que está cerca del océano Pacífico y de la frontera entre México y Estados Unidos”, señaló Taj en un mensaje difundido por medios oficiales de la federación iraní. Además, destacó que la cercanía con las sedes mundialistas permitirá reducir tiempos de traslado.

¿Dónde jugará Irán durante la fase de grupos?

Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, mientras que cerrará la fase de grupos contra el combinado de Egipto en Seattle.

¿Cuáles son los beneficios del cambio para Irán?

Según el dirigente, la distancia entre Tijuana y Los Ángeles es de apenas 55 minutos de vuelo, siendo una opción más conveniente que Arizona.

La federación iraní también explicó que el cambio ayudará a resolver posibles problemas migratorios, ya que el equipo podrá ingresar a Estados Unidos desde México. Incluso dejaron abierta la posibilidad de viajar directamente a territorio mexicano mediante vuelos de Iran Air.

El combinado asiático disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia. Aunque nunca ha logrado superar la primera ronda, Selección de Irán espera que esta nueva planificación logística le permita enfocarse completamente en lo deportivo durante el Mundial de 2026.