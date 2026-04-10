Mundial 2026 A 100 días de la Final del Mundial 2026 en New York/New Jersey La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y no pasa desapercibido en el calendario el día de la Final.

Video A 100 días de la Final de la Copa Mundial 2026 en New York/New Jersey

También comienza la cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo, pues estamos a 100 días de la Final del Mundial 2026 a realizarse en el Estadio de New York/New Jersey el próximo 19 de julio.

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Es este inmueble con capacidad para poco más de 82 mil espectadores es el que tendrá las miradas de todo el mundo sobre sí este verano para conocer al monarca del Mundial 2026 en el que la Selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, busca el bicampeonato.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUEGAN EN EL ESTADIO DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Si bien es un estadio reconocido comúnmente por los partidos de la NFL, casa de los Giants y de los Jets, ahora será escenario del torneo más importante de futbol a nivel de selecciones, aunque también con registro de partidos relevantes en el mundo del balompié.

El Estadio de New York/New Jersey fue escenario de la Final de la Copa América Centenario en 2016 en la que Chile derrotó a Argentina, además del juego decisivo del Mundial de Clubes, bajo un nuevo formato, en el que Chelsea goleó al favorito PSG.

Serán un total de ocho partidos los que se disputen en el Estadio New York/New Jersey, sede de la Final del Mundial 2026; se jugarán cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos de Final y la Final.

Estos son los partidos que se disputarán en a sede de la Final del Mundial 2026:

Fase de Grupos

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 7 – Brasil vs Marruecos - Grupo C

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 17 – Francia vs Senegal – Grupo I

Lunes, 22 de junio 2026

Partido 41 – Noruega vs Senegal – Grupo I

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Jueves, 25 de junio 2026

Partido 56 – Ecuador vs Alemania – Grupo E

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 67 – Panamá vs Inglaterra – Grupo L

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H

Octavos de final

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78

Final