    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Irán

    La selección de Los Príncipes de Persia es una de las segundas más ganadoras de la Copa Asiática.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Irán sigue sin recibir visados para jugar el Mundial FIFA 2026

    La selección de Irán está clasificada al Mundial 2026 con la esperanza de que su palmarés de títulos pueda crecer con una sorpresa descomunal.

    Los Príncipes de Persia fueron tricampenes de la Copa Asiática en sus primeros años de existencia, pero actualmente suman 50 años sin poder ganarla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Irán instalará su campamento base en Tijuana rumbo a la Copa Mundial 2026
    2 mins

    Irán instalará su campamento base en Tijuana rumbo a la Copa Mundial 2026

    Selección Iran
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Irán en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Irán en la historia?

    Selección Iran
    Irán sigue sin recibir sus visados rumbo al Mundial FIFA 2026
    1 mins

    Irán sigue sin recibir sus visados rumbo al Mundial FIFA 2026

    Selección Iran
    Mundial 2026: Irán confirma su participación en la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: Irán confirma su participación en la Copa del Mundo

    Selección Iran
    Irán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    Irán en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Selección Iran
    Donald Trump avala que Irán juegue el Mundial 2026 en Estados Unidos
    1 mins

    Donald Trump avala que Irán juegue el Mundial 2026 en Estados Unidos

    Selección Iran
    Canadá niega entrada a dirigentes de Selección de Irán y estos deciden no asistir al congreso de FIFA
    2 mins

    Canadá niega entrada a dirigentes de Selección de Irán y estos deciden no asistir al congreso de FIFA

    Selección Iran
    La FIFA no cambiará la sede de Irán para el Mundial 2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum
    1 mins

    La FIFA no cambiará la sede de Irán para el Mundial 2026, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum

    Selección Iran
    Irán golea a Costa Rica entre altas medidas de seguridad e Infantino de espectador
    1 mins

    Irán golea a Costa Rica entre altas medidas de seguridad e Infantino de espectador

    Selección Iran
    Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026
    2 mins

    Gianni Infantino afirma que Irán ocupará su lugar en el Mundial 2026

    Selección Iran

    Irán también suma títulos a sus vitrinas de torneos regionales, además un campeonato que se jugó solo en un par de ocasiones a inicios del Siglo XXI.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE IRÁN


    La selección de Irán es la selección, por detrás de Japón, con más títulos de la Copa Asiática, pero sin poder ganarla desde 1976, una deuda más que pendiente para sus aficionados.

    Los mejores éxitos en la época reciente los ha conseguido en torneos regionales, al pertenecer a dos distintas asosiaciones dentro de Asia.

    • Copa Asiática - 3 títulos: 1968, 1972 y 1976
    • Copa Desafío AFC/OFC - 1 título: 2003
    • Copa de Naciones de la CAFA - 1 título: 2023
    • Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental - 4 títulos: 2000, 2004, 2007 y 2008.

    Irán se presentará al Mundial 2026 para jugar su séptima Copa del Mundo, con el fin de avanzar por fin de la Fase de Grupos.

    Relacionados:
    Mundial 2026Irán 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Profe Infiltrado
    Gratis
    Loco por ella
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX