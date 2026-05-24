Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Irán La selección de Los Príncipes de Persia es una de las segundas más ganadoras de la Copa Asiática.

Video Irán sigue sin recibir visados para jugar el Mundial FIFA 2026

La selección de Irán está clasificada al Mundial 2026 con la esperanza de que su palmarés de títulos pueda crecer con una sorpresa descomunal.

Los Príncipes de Persia fueron tricampenes de la Copa Asiática en sus primeros años de existencia, pero actualmente suman 50 años sin poder ganarla.

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Irán también suma títulos a sus vitrinas de torneos regionales, además un campeonato que se jugó solo en un par de ocasiones a inicios del Siglo XXI.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE IRÁN



La selección de Irán es la selección, por detrás de Japón, con más títulos de la Copa Asiática, pero sin poder ganarla desde 1976, una deuda más que pendiente para sus aficionados.

Los mejores éxitos en la época reciente los ha conseguido en torneos regionales, al pertenecer a dos distintas asosiaciones dentro de Asia.

Copa Asiática - 3 títulos: 1968, 1972 y 1976

- 3 títulos: 1968, 1972 y 1976 Copa Desafío AFC/OFC - 1 título: 2003

- 1 título: 2003 Copa de Naciones de la CAFA - 1 título: 2023

- 1 título: 2023 Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental - 4 títulos: 2000, 2004, 2007 y 2008.