    Mundial 2026

    Selección Irán buscaría jugar sus partidos del Mundial 2026 en México

    Debido a que no les garantizan su seguridad, buscan modificar su calendario en la fase de grupos.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Irán podría modificar el calendario del Mundial 2026

    Debido a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo 2026, el combinado asiático podría modificar su sede para los partidos del magno torneo.

    A través de un comunicado de la Embajada de Irán en México, informaron que se encuentran en pláticas con la FIFA para que su calendario sea modificado.

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    “Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol: Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”.

    La Selección de Irán está ubicada en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, los tres juegos se tienen programados para disputarse en suelo estadounidense.

    Los dos primeros ante Nueva Zelanda y Bélgica serían en el SoFi Stadium en California, el tercero de fase de grupos ante Egipto en Seattle.

    De concretarse el acuerdo entre la Federación Iraní de Futbol y la FIFA, se movería drásticamente el calendario del Mundial 2026 y la sedes recordando que en México solamente hay tres estadios avalados.

    Video Donald Trump reconsidera participación de Irán en el Mundial 2026
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