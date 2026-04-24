Mundial 2026 Kylian Mbappé enciende las alarmas en la selección de Francia y el Real Madrid El jugador francés sale de cambio ante Betis y paraliza a la selección gala ante la proximidad del Mundial 2026.

Video Kylian Mbappé enciende las alertas en Real Madrid y la selección de Francia

La visita del Real Madrid al Betis no fue de lo mejor para el equipo blanco, más allá de que terminaron con un empate 1-1 que no les sirve de mucho, puesto que disminuyeron sus posibilidades de alcanzar al Barcelona en la tabla, Kylian Mbappé volvió a encender las alertas.

La lesiones no han dejado de perseguir al cuadro merengue y en esta ocasión fue el atacante francés quien puso el susto al pedir su cambio a los 80 minutos al notar algo raro y salir, por propio pie, pero haciendo algunas gesticulaciones que acusaban dolor.

PUBLICIDAD

Tras salir del terreno de juego aún se dio tiempo de enseñar el pulgar a un aficionado merengue, aunque las primeras exploraciones, realizadas en la misma casa del Real Betis, La Cartuja, arrojaron qu e se trataría de una sobrecarga en el isquitibial izquierdo.

Pensando en la proximidad del Mundial de 2026, Kylian Mbappé no buscó seguir en el terreno de juego para probarse, por lo que a la primera molestia pidió su cambio y a la vuelta a Madrid será sometido a pruebas más exhaustivas para descartar cualquier lesión mayor.

El Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá está a menos de 50 días de dar inicio, por lo que actualmente los jugadores prefieren no arriesgarse ante el mínimo piquete de dolor y en este caso el francés no quiere dejar de asistir con su selección a la cita.